Trades insgesamt:
113
Gewinntrades:
97 (85.84%)
Verlusttrades:
16 (14.16%)
Bester Trade:
163.71 EUR
Schlechtester Trade:
-97.63 EUR
Bruttoprofit:
1 872.01 EUR (24 185 pips)
Bruttoverlust:
-398.88 EUR (3 639 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (442.25 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
442.25 EUR (19)
Sharpe Ratio:
0.53
Trading-Aktivität:
83.91%
Max deposit load:
13.20%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
9.45
Long-Positionen:
69 (61.06%)
Short-Positionen:
44 (38.94%)
Profit-Faktor:
4.69
Mathematische Gewinnerwartung:
13.04 EUR
Durchschnittlicher Profit:
19.30 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-24.93 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-155.96 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-155.96 EUR (3)
Wachstum pro Monat :
6.37%
Jahresprognose:
77.28%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
155.96 EUR (4.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.52% (155.96 EUR)
Kapital:
37.78% (793.56 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|109
|EURUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|42
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|19K
|EURUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Bester Trade: +163.71 EUR
Schlechtester Trade: -98 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +442.25 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -155.96 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
RoboForex-ECN-3
|0.46 × 197
|
Tickmill-Live04
|0.48 × 554
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.53 × 36
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
AMarkets-Real
|0.84 × 38
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
RoboForex-Prime
|0.93 × 3196
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
FXChoice-Pro Live
|1.09 × 35
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ICMarketsSC-Live25
|1.17 × 12
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.25 × 12
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.33 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 17
