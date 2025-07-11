- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
113
盈利交易:
97 (85.84%)
亏损交易:
16 (14.16%)
最好交易:
163.71 EUR
最差交易:
-97.63 EUR
毛利:
1 872.01 EUR (24 185 pips)
毛利亏损:
-398.88 EUR (3 639 pips)
最大连续赢利:
19 (442.25 EUR)
最大连续盈利:
442.25 EUR (19)
夏普比率:
0.53
交易活动:
83.91%
最大入金加载:
13.20%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
4 天
采收率:
9.45
长期交易:
69 (61.06%)
短期交易:
44 (38.94%)
利润因子:
4.69
预期回报:
13.04 EUR
平均利润:
19.30 EUR
平均损失:
-24.93 EUR
最大连续失误:
3 (-155.96 EUR)
最大连续亏损:
-155.96 EUR (3)
每月增长:
6.37%
年度预测:
77.28%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
155.96 EUR (4.65%)
相对跌幅:
结余:
7.52% (155.96 EUR)
净值:
37.78% (793.56 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|109
|EURUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|42
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|19K
|EURUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +163.71 EUR
最差交易: -98 EUR
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +442.25 EUR
最大连续亏损: -155.96 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
RoboForex-ECN-3
|0.46 × 197
|
Tickmill-Live04
|0.48 × 554
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.53 × 36
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
AMarkets-Real
|0.84 × 38
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
RoboForex-Prime
|0.93 × 3196
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
FXChoice-Pro Live
|1.09 × 35
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ICMarketsSC-Live25
|1.17 × 12
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.25 × 12
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.33 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 17
★ Recommended Broker: RoboForex
★ Recommended Account Type: Live, MT4, ECN 1:500 or Prime 1:300, please use affiliate code pnam
★ Minimum Deposit: USD 500
★ Instruments: Forex
★ Trading Hours: all sessions
★ Thank you very much for your trust
★ Enjoy GENION ★★★★★
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月39 USD
63%
0
0
USD
USD
2.2K
EUR
EUR
22
0%
113
85%
84%
4.69
13.04
EUR
EUR
38%
1:300