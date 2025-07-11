시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / GENION
Thomas Gebhardt

GENION

Thomas Gebhardt
0 리뷰
안정성
22
0 / 0 USD
월별 39 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 63%
RoboForex-Prime
1:300
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
113
이익 거래:
97 (85.84%)
손실 거래:
16 (14.16%)
최고의 거래:
163.71 EUR
최악의 거래:
-97.63 EUR
총 수익:
1 872.01 EUR (24 185 pips)
총 손실:
-398.88 EUR (3 639 pips)
연속 최대 이익:
19 (442.25 EUR)
연속 최대 이익:
442.25 EUR (19)
샤프 비율:
0.53
거래 활동:
84.95%
최대 입금량:
14.96%
최근 거래:
17 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
9.45
롱(주식매수):
69 (61.06%)
숏(주식차입매도):
44 (38.94%)
수익 요인:
4.69
기대수익:
13.04 EUR
평균 이익:
19.30 EUR
평균 손실:
-24.93 EUR
연속 최대 손실:
3 (-155.96 EUR)
연속 최대 손실:
-155.96 EUR (3)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
155.96 EUR (4.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.52% (155.96 EUR)
자본금별:
42.46% (938.49 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD 109
EURUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD 1.6K
EURUSD 42
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD 19K
EURUSD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +163.71 EUR
최악의 거래: -98 EUR
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +442.25 EUR
연속 최대 손실: -155.96 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
RoboForex-ECN-3
0.46 × 197
Tickmill-Live04
0.48 × 554
ICMarkets-Live04
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
Tickmill-Live08
0.53 × 36
TitanFX-01
0.72 × 96
AMarkets-Real
0.84 × 38
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
RoboForex-Prime
0.93 × 3196
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
FXChoice-Pro Live
1.09 × 35
Exness-Real28
1.14 × 14
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 12
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.25 × 12
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.33 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
ICMarketsSC-Live09
1.35 × 17
32 더...
★ Recommended Broker: RoboForex
★ Recommended Account Type: Live, MT4, ECN 1:500 or Prime 1:300, please use affiliate code pnam
★ Minimum Deposit: USD 500

★ Instruments: Forex

★ Trading Hours: all sessions


★ Thank you very much for your trust
★ Enjoy GENION ★★★★★


리뷰 없음
2026.01.07 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 07:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 21:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 19:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 01:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 01:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 23:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 22:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 22:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
GENION
월별 39 USD
63%
0
0
USD
2.2K
EUR
22
0%
113
85%
85%
4.69
13.04
EUR
42%
1:300
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.