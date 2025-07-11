- 자본
- 축소
트레이드:
113
이익 거래:
97 (85.84%)
손실 거래:
16 (14.16%)
최고의 거래:
163.71 EUR
최악의 거래:
-97.63 EUR
총 수익:
1 872.01 EUR (24 185 pips)
총 손실:
-398.88 EUR (3 639 pips)
연속 최대 이익:
19 (442.25 EUR)
연속 최대 이익:
442.25 EUR (19)
샤프 비율:
0.53
거래 활동:
84.95%
최대 입금량:
14.96%
최근 거래:
17 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
9.45
롱(주식매수):
69 (61.06%)
숏(주식차입매도):
44 (38.94%)
수익 요인:
4.69
기대수익:
13.04 EUR
평균 이익:
19.30 EUR
평균 손실:
-24.93 EUR
연속 최대 손실:
3 (-155.96 EUR)
연속 최대 손실:
-155.96 EUR (3)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
155.96 EUR (4.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.52% (155.96 EUR)
자본금별:
42.46% (938.49 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|109
|EURUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|42
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|19K
|EURUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +163.71 EUR
최악의 거래: -98 EUR
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +442.25 EUR
연속 최대 손실: -155.96 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
RoboForex-ECN-3
|0.46 × 197
|
Tickmill-Live04
|0.48 × 554
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.53 × 36
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
AMarkets-Real
|0.84 × 38
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
RoboForex-Prime
|0.93 × 3196
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
FXChoice-Pro Live
|1.09 × 35
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ICMarketsSC-Live25
|1.17 × 12
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.25 × 12
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.33 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 17
★ Recommended Broker: RoboForex
★ Recommended Account Type: Live, MT4, ECN 1:500 or Prime 1:300, please use affiliate code pnam
★ Minimum Deposit: USD 500
★ Instruments: Forex
★ Trading Hours: all sessions
★ Thank you very much for your trust
★ Enjoy GENION ★★★★★
