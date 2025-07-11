리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real 0.00 × 1 ICMarkets-Live10 0.00 × 1 ICMarkets-Live14 0.00 × 1 Exness-Real17 0.00 × 3 FXCL-Main2 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Demo 0.00 × 1 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.20 × 49 RoboForex-ECN-3 0.46 × 197 Tickmill-Live04 0.48 × 554 ICMarkets-Live04 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live17 0.50 × 2 Tickmill-Live08 0.53 × 36 TitanFX-01 0.72 × 96 AMarkets-Real 0.84 × 38 ICMarketsSC-Live03 0.89 × 232 RoboForex-Prime 0.93 × 3196 ICMarkets-Live16 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 1.03 × 306 FXChoice-Pro Live 1.09 × 35 Exness-Real28 1.14 × 14 ICMarketsSC-Live25 1.17 × 12 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 1.25 × 12 RoboMarketsLLC-ECN-2 1.33 × 6 AxiTrader-US07-Live 1.35 × 233 ICMarketsSC-Live09 1.35 × 17 32 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오