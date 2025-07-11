- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
113
Transacciones Rentables:
97 (85.84%)
Transacciones Irrentables:
16 (14.16%)
Mejor transacción:
163.71 EUR
Peor transacción:
-97.63 EUR
Beneficio Bruto:
1 872.01 EUR (24 185 pips)
Pérdidas Brutas:
-398.88 EUR (3 639 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (442.25 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
442.25 EUR (19)
Ratio de Sharpe:
0.53
Actividad comercial:
83.91%
Carga máxima del depósito:
13.20%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
9.45
Transacciones Largas:
69 (61.06%)
Transacciones Cortas:
44 (38.94%)
Factor de Beneficio:
4.69
Beneficio Esperado:
13.04 EUR
Beneficio medio:
19.30 EUR
Pérdidas medias:
-24.93 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-155.96 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-155.96 EUR (3)
Crecimiento al mes:
6.37%
Pronóstico anual:
77.28%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
155.96 EUR (4.65%)
Reducción relativa:
De balance:
7.52% (155.96 EUR)
De fondos:
37.78% (793.56 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|109
|EURUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|42
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|19K
|EURUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +163.71 EUR
Peor transacción: -98 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +442.25 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -155.96 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
RoboForex-ECN-3
|0.46 × 197
|
Tickmill-Live04
|0.48 × 554
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.53 × 36
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
AMarkets-Real
|0.84 × 38
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
RoboForex-Prime
|0.93 × 3196
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
FXChoice-Pro Live
|1.09 × 35
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ICMarketsSC-Live25
|1.17 × 12
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.25 × 12
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.33 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 17
otros 32...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
★ Recommended Broker: RoboForex
★ Recommended Account Type: Live, MT4, ECN 1:500 or Prime 1:300, please use affiliate code pnam
★ Minimum Deposit: USD 500
★ Instruments: Forex
★ Trading Hours: all sessions
★ Thank you very much for your trust
★ Enjoy GENION ★★★★★
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
39 USD al mes
63%
0
0
USD
USD
2.2K
EUR
EUR
22
0%
113
85%
84%
4.69
13.04
EUR
EUR
38%
1:300