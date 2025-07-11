SeñalesSecciones
Thomas Gebhardt

GENION

Thomas Gebhardt
0 comentarios
Fiabilidad
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 39 USD al mes
incremento desde 2025 63%
RoboForex-Prime
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
113
Transacciones Rentables:
97 (85.84%)
Transacciones Irrentables:
16 (14.16%)
Mejor transacción:
163.71 EUR
Peor transacción:
-97.63 EUR
Beneficio Bruto:
1 872.01 EUR (24 185 pips)
Pérdidas Brutas:
-398.88 EUR (3 639 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (442.25 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
442.25 EUR (19)
Ratio de Sharpe:
0.53
Actividad comercial:
83.91%
Carga máxima del depósito:
13.20%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
9.45
Transacciones Largas:
69 (61.06%)
Transacciones Cortas:
44 (38.94%)
Factor de Beneficio:
4.69
Beneficio Esperado:
13.04 EUR
Beneficio medio:
19.30 EUR
Pérdidas medias:
-24.93 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-155.96 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-155.96 EUR (3)
Crecimiento al mes:
6.37%
Pronóstico anual:
77.28%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
155.96 EUR (4.65%)
Reducción relativa:
De balance:
7.52% (155.96 EUR)
De fondos:
37.78% (793.56 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 109
EURUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 1.6K
EURUSD 42
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 19K
EURUSD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +163.71 EUR
Peor transacción: -98 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +442.25 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -155.96 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
RoboForex-ECN-3
0.46 × 197
Tickmill-Live04
0.48 × 554
ICMarkets-Live04
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
Tickmill-Live08
0.53 × 36
TitanFX-01
0.72 × 96
AMarkets-Real
0.84 × 38
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
RoboForex-Prime
0.93 × 3196
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
FXChoice-Pro Live
1.09 × 35
Exness-Real28
1.14 × 14
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 12
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.25 × 12
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.33 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
ICMarketsSC-Live09
1.35 × 17
otros 32...
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 22:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 11:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 14:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 19:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 19:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.