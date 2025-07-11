SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GENION
Thomas Gebhardt

GENION

Thomas Gebhardt
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2025 25%
RoboForex-Prime
1:300
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
46
Bénéfice trades:
39 (84.78%)
Perte trades:
7 (15.22%)
Meilleure transaction:
60.35 EUR
Pire transaction:
-53.43 EUR
Bénéfice brut:
617.62 EUR (11 641 pips)
Perte brute:
-120.53 EUR (930 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (248.56 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
248.56 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
0.57
Activité de trading:
86.64%
Charge de dépôt maximale:
7.83%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
9.30
Longs trades:
22 (47.83%)
Courts trades:
24 (52.17%)
Facteur de profit:
5.12
Rendement attendu:
10.81 EUR
Bénéfice moyen:
15.84 EUR
Perte moyenne:
-17.22 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-29.15 EUR)
Perte consécutive maximale:
-53.43 EUR (1)
Croissance mensuelle:
12.66%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
53.43 EUR (2.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.50% (53.43 EUR)
Par fonds propres:
37.78% (793.56 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 42
EURUSD 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 525
EURUSD 42
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 8.8K
EURUSD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +60.35 EUR
Pire transaction: -53 EUR
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +248.56 EUR
Perte consécutive maximale: -29.15 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
RoboForex-ECN-3
0.46 × 197
Tickmill-Live04
0.48 × 554
ICMarkets-Live04
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
Tickmill-Live08
0.53 × 36
TitanFX-01
0.72 × 96
AMarkets-Real
0.84 × 38
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
RoboForex-Prime
0.93 × 3196
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
FXChoice-Pro Live
1.09 × 35
Exness-Real28
1.14 × 14
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 12
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.25 × 12
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.33 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
ICMarketsSC-Live09
1.35 × 17
32 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

★ Recommended Broker: RoboForex
★ Recommended Account Type: Live, MT4, ECN 1:500 or Prime 1:300, please use affiliate code pnam
★ Minimum Deposit: USD 500

★ Instruments: Forex

★ Trading Hours: all sessions


★ Thank you very much for your trust
★ Enjoy GENION ★★★★★


Aucun avis
2025.09.19 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 02:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 12:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.25 19:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 18:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 12:14
Share of trading days is too low
2025.08.25 11:14
Share of trading days is too low
2025.08.22 15:50
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 15.56% of days out of the 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 08:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 02:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 09:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 17:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.22 17:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GENION
39 USD par mois
25%
0
0
USD
2.5K
EUR
11
0%
46
84%
87%
5.12
10.81
EUR
38%
1:300
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.