- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
438
Kârla kapanan işlemler:
304 (69.40%)
Zararla kapanan işlemler:
134 (30.59%)
En iyi işlem:
200.38 USD
En kötü işlem:
-166.12 USD
Brüt kâr:
5 119.51 USD (69 569 pips)
Brüt zarar:
-4 706.62 USD (60 612 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (239.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
651.27 USD (21)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
98.37%
Maks. mevduat yükü:
38.65%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.20
Alış işlemleri:
213 (48.63%)
Satış işlemleri:
225 (51.37%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.94 USD
Ortalama kâr:
16.84 USD
Ortalama zarar:
-35.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-1 192.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 227.05 USD (13)
Aylık büyüme:
-3.86%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 121.69 USD
Maksimum:
2 053.10 USD (33.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.57% (2 053.10 USD)
Varlığa göre:
28.73% (1 889.27 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURGBP
|54
|NZDCAD
|48
|USDCAD
|40
|EURUSD
|31
|NZDJPY
|26
|AUDNZD
|23
|USDCHF
|22
|AUDCAD
|21
|EURCAD
|21
|AUDJPY
|19
|NZDCHF
|17
|AUDCHF
|17
|GBPUSD
|16
|EURCHF
|13
|GBPCAD
|13
|EURAUD
|10
|NZDUSD
|8
|GBPCHF
|8
|AUDUSD
|7
|CADCHF
|7
|EURJPY
|6
|CADJPY
|6
|USDJPY
|5
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURGBP
|480
|NZDCAD
|501
|USDCAD
|-1.2K
|EURUSD
|358
|NZDJPY
|93
|AUDNZD
|-1.1K
|USDCHF
|292
|AUDCAD
|202
|EURCAD
|69
|AUDJPY
|119
|NZDCHF
|-152
|AUDCHF
|-32
|GBPUSD
|152
|EURCHF
|101
|GBPCAD
|82
|EURAUD
|58
|NZDUSD
|-46
|GBPCHF
|99
|AUDUSD
|-32
|CADCHF
|33
|EURJPY
|106
|CADJPY
|47
|USDJPY
|184
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURGBP
|2.4K
|NZDCAD
|9.7K
|USDCAD
|-10K
|EURUSD
|-1K
|NZDJPY
|-425
|AUDNZD
|-14K
|USDCHF
|3.3K
|AUDCAD
|4.7K
|EURCAD
|-806
|AUDJPY
|2.8K
|NZDCHF
|-1.5K
|AUDCHF
|-264
|GBPUSD
|104
|EURCHF
|752
|GBPCAD
|1.9K
|EURAUD
|1.1K
|NZDUSD
|-630
|GBPCHF
|1.5K
|AUDUSD
|-303
|CADCHF
|460
|EURJPY
|3.1K
|CADJPY
|1.3K
|USDJPY
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +200.38 USD
En kötü işlem: -166 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +239.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 192.36 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real17
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 4
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
E8Funding-Demo
|0.71 × 7
|
ICMarketsSC-Live06
|0.72 × 178
|
VantageInternational-Live 11
|1.09 × 11
|
FusionMarkets-Demo
|1.37 × 19
|
VantageInternational-Demo
|3.32 × 22
|
RadexMarkets-Real 6
|5.53 × 15
|
RoboForex-ProCent-2
|10.28 × 121
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 88 USD
6%
0
0
USD
USD
4.7K
USD
USD
12
100%
438
69%
98%
1.08
0.94
USD
USD
34%
1:500