Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real17 0.00 × 7 VantageInternational-Live 14 0.00 × 4 FBS-Real-9 0.00 × 1 E8Funding-Demo 0.71 × 7 ICMarketsSC-Live06 0.72 × 178 VantageInternational-Live 11 1.09 × 11 FusionMarkets-Demo 1.37 × 19 VantageInternational-Demo 3.32 × 22 RadexMarkets-Real 6 5.53 × 15 RoboForex-ProCent-2 10.28 × 121 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya