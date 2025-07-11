SinyallerBölümler
Ka Wai Chiong

HP28AR HF Van

Ka Wai Chiong
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 6%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
438
Kârla kapanan işlemler:
304 (69.40%)
Zararla kapanan işlemler:
134 (30.59%)
En iyi işlem:
200.38 USD
En kötü işlem:
-166.12 USD
Brüt kâr:
5 119.51 USD (69 569 pips)
Brüt zarar:
-4 706.62 USD (60 612 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (239.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
651.27 USD (21)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
98.37%
Maks. mevduat yükü:
38.65%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.20
Alış işlemleri:
213 (48.63%)
Satış işlemleri:
225 (51.37%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.94 USD
Ortalama kâr:
16.84 USD
Ortalama zarar:
-35.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-1 192.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 227.05 USD (13)
Aylık büyüme:
-3.86%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 121.69 USD
Maksimum:
2 053.10 USD (33.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.57% (2 053.10 USD)
Varlığa göre:
28.73% (1 889.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURGBP 54
NZDCAD 48
USDCAD 40
EURUSD 31
NZDJPY 26
AUDNZD 23
USDCHF 22
AUDCAD 21
EURCAD 21
AUDJPY 19
NZDCHF 17
AUDCHF 17
GBPUSD 16
EURCHF 13
GBPCAD 13
EURAUD 10
NZDUSD 8
GBPCHF 8
AUDUSD 7
CADCHF 7
EURJPY 6
CADJPY 6
USDJPY 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURGBP 480
NZDCAD 501
USDCAD -1.2K
EURUSD 358
NZDJPY 93
AUDNZD -1.1K
USDCHF 292
AUDCAD 202
EURCAD 69
AUDJPY 119
NZDCHF -152
AUDCHF -32
GBPUSD 152
EURCHF 101
GBPCAD 82
EURAUD 58
NZDUSD -46
GBPCHF 99
AUDUSD -32
CADCHF 33
EURJPY 106
CADJPY 47
USDJPY 184
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURGBP 2.4K
NZDCAD 9.7K
USDCAD -10K
EURUSD -1K
NZDJPY -425
AUDNZD -14K
USDCHF 3.3K
AUDCAD 4.7K
EURCAD -806
AUDJPY 2.8K
NZDCHF -1.5K
AUDCHF -264
GBPUSD 104
EURCHF 752
GBPCAD 1.9K
EURAUD 1.1K
NZDUSD -630
GBPCHF 1.5K
AUDUSD -303
CADCHF 460
EURJPY 3.1K
CADJPY 1.3K
USDJPY 4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +200.38 USD
En kötü işlem: -166 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +239.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 192.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real17
0.00 × 7
VantageInternational-Live 14
0.00 × 4
FBS-Real-9
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live06
0.72 × 178
VantageInternational-Live 11
1.09 × 11
FusionMarkets-Demo
1.37 × 19
VantageInternational-Demo
3.32 × 22
RadexMarkets-Real 6
5.53 × 15
RoboForex-ProCent-2
10.28 × 121
İnceleme yok
2025.09.23 14:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 15:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 10:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 15:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 10:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 08:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.11 13:06
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.11 13:06
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.07.11 13:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.11 13:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
