Ka Wai Chiong

HP28AR HF Van

Ka Wai Chiong
0 comentários
Confiabilidade
24 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 88 USD por mês
crescimento desde 2025 75%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
788
Negociações com lucro:
533 (67.63%)
Negociações com perda:
255 (32.36%)
Melhor negociação:
266.41 USD
Pior negociação:
-166.12 USD
Lucro bruto:
11 188.25 USD (128 968 pips)
Perda bruta:
-8 383.66 USD (110 243 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (239.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
779.69 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
98.37%
Depósito máximo carregado:
38.65%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.37
Negociações longas:
368 (46.70%)
Negociações curtas:
420 (53.30%)
Fator de lucro:
1.33
Valor esperado:
3.56 USD
Lucro médio:
20.99 USD
Perda média:
-32.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
28 (-1 778.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 778.96 USD (28)
Crescimento mensal:
24.10%
Previsão anual:
292.45%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 121.69 USD
Máximo:
2 053.10 USD (33.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.57% (2 053.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
34.23% (1 887.82 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDCAD 93
EURGBP 74
AUDNZD 62
EURUSD 60
USDCAD 47
USDCHF 47
NZDJPY 45
GBPCAD 41
AUDCAD 40
GBPCHF 36
CADJPY 33
EURCAD 33
EURCHF 30
AUDJPY 21
NZDCHF 19
AUDCHF 18
GBPUSD 17
CADCHF 17
EURAUD 14
NZDUSD 11
AUDUSD 10
EURJPY 9
USDJPY 8
GBPJPY 3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDCAD 976
EURGBP 776
AUDNZD -1K
EURUSD 463
USDCAD -1.1K
USDCHF 553
NZDJPY -395
GBPCAD 304
AUDCAD 336
GBPCHF 363
CADJPY 125
EURCAD 170
EURCHF 289
AUDJPY 54
NZDCHF -147
AUDCHF -10
GBPUSD 168
CADCHF 107
EURAUD 90
NZDUSD 109
AUDUSD 85
EURJPY 298
USDJPY 229
GBPJPY 43
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDCAD 18K
EURGBP 5.6K
AUDNZD -26K
EURUSD 1.3K
USDCAD -9.5K
USDCHF 4K
NZDJPY -5K
GBPCAD 4.8K
AUDCAD 6.7K
GBPCHF 1.6K
CADJPY -3.2K
EURCAD 1.8K
EURCHF -394
AUDJPY 357
NZDCHF -1.4K
AUDCHF 50
GBPUSD 418
CADCHF 1K
EURAUD 1.9K
NZDUSD 759
AUDUSD 668
EURJPY 7.3K
USDJPY 6.9K
GBPJPY 898
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +266.41 USD
Pior negociação: -166 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 28
Máximo lucro consecutivo: +239.81 USD
Máxima perda consecutiva: -1 778.96 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real17
0.00 × 8
VantageInternational-Live 14
0.00 × 4
FBS-Real-9
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live06
0.72 × 178
FusionMarkets-Demo
0.93 × 28
VantageInternational-Live 11
1.08 × 12
VantageInternational-Demo
3.32 × 22
RadexMarkets-Real 6
5.69 × 16
RoboForex-ProCent-2
10.28 × 121
Sem comentários
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 18:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 08:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 04:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 13:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.67% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 05:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 04:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 13:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 14:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 15:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 10:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 15:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 10:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 08:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.11 13:06
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.11 13:06
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.07.11 13:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
