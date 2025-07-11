- 자본
- 축소
트레이드:
848
이익 거래:
561 (66.15%)
손실 거래:
287 (33.84%)
최고의 거래:
266.41 USD
최악의 거래:
-366.44 USD
총 수익:
11 529.39 USD (133 997 pips)
총 손실:
-10 495.04 USD (124 341 pips)
연속 최대 이익:
26 (239.81 USD)
연속 최대 이익:
779.69 USD (14)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
98.37%
최대 입금량:
38.65%
최근 거래:
11 분 전
주별 거래 수:
37
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.50
롱(주식매수):
387 (45.64%)
숏(주식차입매도):
461 (54.36%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
1.22 USD
평균 이익:
20.55 USD
평균 손실:
-36.57 USD
연속 최대 손실:
28 (-1 778.96 USD)
연속 최대 손실:
-1 987.85 USD (22)
월별 성장률:
-31.25%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 121.69 USD
최대한의:
2 053.10 USD (33.57%)
상대적 삭감:
잔고별:
38.83% (1 987.85 USD)
자본금별:
38.65% (1 948.18 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|113
|EURGBP
|74
|AUDNZD
|64
|EURUSD
|60
|AUDCAD
|58
|USDCAD
|47
|USDCHF
|47
|NZDJPY
|45
|GBPCAD
|41
|CADJPY
|36
|GBPCHF
|36
|EURCHF
|33
|EURCAD
|33
|AUDJPY
|21
|AUDCHF
|20
|NZDCHF
|19
|GBPUSD
|19
|AUDUSD
|18
|CADCHF
|17
|EURAUD
|16
|NZDUSD
|11
|EURJPY
|9
|USDJPY
|8
|GBPJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDCAD
|1K
|EURGBP
|776
|AUDNZD
|-1.1K
|EURUSD
|463
|AUDCAD
|-1.6K
|USDCAD
|-1.1K
|USDCHF
|553
|NZDJPY
|-395
|GBPCAD
|304
|CADJPY
|139
|GBPCHF
|363
|EURCHF
|253
|EURCAD
|170
|AUDJPY
|54
|AUDCHF
|10
|NZDCHF
|-147
|GBPUSD
|190
|AUDUSD
|126
|CADCHF
|107
|EURAUD
|105
|NZDUSD
|109
|EURJPY
|298
|USDJPY
|229
|GBPJPY
|43
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDCAD
|19K
|EURGBP
|5.6K
|AUDNZD
|-26K
|EURUSD
|1.3K
|AUDCAD
|-3K
|USDCAD
|-9.5K
|USDCHF
|4K
|NZDJPY
|-5K
|GBPCAD
|4.8K
|CADJPY
|-3.3K
|GBPCHF
|1.6K
|EURCHF
|-921
|EURCAD
|1.8K
|AUDJPY
|357
|AUDCHF
|315
|NZDCHF
|-1.4K
|GBPUSD
|857
|AUDUSD
|590
|CADCHF
|1K
|EURAUD
|2.3K
|NZDUSD
|759
|EURJPY
|7.3K
|USDJPY
|6.9K
|GBPJPY
|898
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +266.41 USD
최악의 거래: -366 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 22
연속 최대 이익: +239.81 USD
연속 최대 손실: -1 778.96 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real17
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 4
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
E8Funding-Demo
|0.71 × 7
|
ICMarketsSC-Live06
|0.72 × 178
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 28
|
VantageInternational-Live 11
|1.08 × 12
|
VantageInternational-Demo
|3.32 × 22
|
RadexMarkets-Real 6
|5.69 × 16
|
RoboForex-ProCent-2
|10.28 × 121
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 88 USD
12%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
26
100%
848
66%
98%
1.09
1.22
USD
USD
39%
1:500