Ka Wai Chiong

HP28AR HF Van

Ka Wai Chiong
0 리뷰
안정성
26
0 / 0 USD
월별 88 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 12%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
848
이익 거래:
561 (66.15%)
손실 거래:
287 (33.84%)
최고의 거래:
266.41 USD
최악의 거래:
-366.44 USD
총 수익:
11 529.39 USD (133 997 pips)
총 손실:
-10 495.04 USD (124 341 pips)
연속 최대 이익:
26 (239.81 USD)
연속 최대 이익:
779.69 USD (14)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
98.37%
최대 입금량:
38.65%
최근 거래:
11 분 전
주별 거래 수:
37
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.50
롱(주식매수):
387 (45.64%)
숏(주식차입매도):
461 (54.36%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
1.22 USD
평균 이익:
20.55 USD
평균 손실:
-36.57 USD
연속 최대 손실:
28 (-1 778.96 USD)
연속 최대 손실:
-1 987.85 USD (22)
월별 성장률:
-31.25%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 121.69 USD
최대한의:
2 053.10 USD (33.57%)
상대적 삭감:
잔고별:
38.83% (1 987.85 USD)
자본금별:
38.65% (1 948.18 USD)

배포

심볼 Sell Buy
NZDCAD 113
EURGBP 74
AUDNZD 64
EURUSD 60
AUDCAD 58
USDCAD 47
USDCHF 47
NZDJPY 45
GBPCAD 41
CADJPY 36
GBPCHF 36
EURCHF 33
EURCAD 33
AUDJPY 21
AUDCHF 20
NZDCHF 19
GBPUSD 19
AUDUSD 18
CADCHF 17
EURAUD 16
NZDUSD 11
EURJPY 9
USDJPY 8
GBPJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NZDCAD 1K
EURGBP 776
AUDNZD -1.1K
EURUSD 463
AUDCAD -1.6K
USDCAD -1.1K
USDCHF 553
NZDJPY -395
GBPCAD 304
CADJPY 139
GBPCHF 363
EURCHF 253
EURCAD 170
AUDJPY 54
AUDCHF 10
NZDCHF -147
GBPUSD 190
AUDUSD 126
CADCHF 107
EURAUD 105
NZDUSD 109
EURJPY 298
USDJPY 229
GBPJPY 43
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NZDCAD 19K
EURGBP 5.6K
AUDNZD -26K
EURUSD 1.3K
AUDCAD -3K
USDCAD -9.5K
USDCHF 4K
NZDJPY -5K
GBPCAD 4.8K
CADJPY -3.3K
GBPCHF 1.6K
EURCHF -921
EURCAD 1.8K
AUDJPY 357
AUDCHF 315
NZDCHF -1.4K
GBPUSD 857
AUDUSD 590
CADCHF 1K
EURAUD 2.3K
NZDUSD 759
EURJPY 7.3K
USDJPY 6.9K
GBPJPY 898
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +266.41 USD
최악의 거래: -366 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 22
연속 최대 이익: +239.81 USD
연속 최대 손실: -1 778.96 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real17
0.00 × 8
VantageInternational-Live 14
0.00 × 4
FBS-Real-9
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live06
0.72 × 178
FusionMarkets-Demo
1.00 × 28
VantageInternational-Live 11
1.08 × 12
VantageInternational-Demo
3.32 × 22
RadexMarkets-Real 6
5.69 × 16
RoboForex-ProCent-2
10.28 × 121
리뷰 없음
2026.01.07 04:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 03:41
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 18:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 08:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 04:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 13:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.67% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 05:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 04:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 13:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 14:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 15:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 10:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 15:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 10:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 08:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.11 13:06
High risk of negative slippage when copying deals
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
HP28AR HF Van
월별 88 USD
12%
0
0
USD
3.1K
USD
26
100%
848
66%
98%
1.09
1.22
USD
39%
1:500
