Ka Wai Chiong

HP28AR HF Van

Ka Wai Chiong
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 88 USD par mois
croissance depuis 2025 4%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
433
Bénéfice trades:
300 (69.28%)
Perte trades:
133 (30.72%)
Meilleure transaction:
200.38 USD
Pire transaction:
-166.12 USD
Bénéfice brut:
5 043.84 USD (68 666 pips)
Perte brute:
-4 688.31 USD (60 417 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (239.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
651.27 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
98.37%
Charge de dépôt maximale:
38.65%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
50
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.17
Longs trades:
213 (49.19%)
Courts trades:
220 (50.81%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
0.82 USD
Bénéfice moyen:
16.81 USD
Perte moyenne:
-35.25 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-1 192.36 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 227.05 USD (13)
Croissance mensuelle:
-4.90%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 121.69 USD
Maximal:
2 053.10 USD (33.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.57% (2 053.10 USD)
Par fonds propres:
28.73% (1 889.27 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURGBP 54
NZDCAD 48
USDCAD 40
EURUSD 31
NZDJPY 26
AUDNZD 23
AUDCAD 21
EURCAD 20
AUDJPY 19
USDCHF 19
NZDCHF 17
AUDCHF 17
GBPUSD 16
EURCHF 13
GBPCAD 13
EURAUD 9
NZDUSD 8
GBPCHF 8
AUDUSD 7
CADCHF 7
EURJPY 6
CADJPY 6
USDJPY 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURGBP 480
NZDCAD 501
USDCAD -1.2K
EURUSD 358
NZDJPY 93
AUDNZD -1.1K
AUDCAD 202
EURCAD 59
AUDJPY 119
USDCHF 253
NZDCHF -152
AUDCHF -32
GBPUSD 152
EURCHF 101
GBPCAD 82
EURAUD 50
NZDUSD -46
GBPCHF 99
AUDUSD -32
CADCHF 33
EURJPY 106
CADJPY 47
USDJPY 184
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURGBP 2.4K
NZDCAD 9.7K
USDCAD -10K
EURUSD -1K
NZDJPY -425
AUDNZD -14K
AUDCAD 4.7K
EURCAD -1.1K
AUDJPY 2.8K
USDCHF 3.1K
NZDCHF -1.5K
AUDCHF -264
GBPUSD 104
EURCHF 752
GBPCAD 1.9K
EURAUD 836
NZDUSD -630
GBPCHF 1.5K
AUDUSD -303
CADCHF 460
EURJPY 3.1K
CADJPY 1.3K
USDJPY 4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +200.38 USD
Pire transaction: -166 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +239.81 USD
Perte consécutive maximale: -1 192.36 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real17
0.00 × 7
VantageInternational-Live 14
0.00 × 4
FBS-Real-9
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live06
0.72 × 178
VantageInternational-Live 11
1.09 × 11
FusionMarkets-Demo
1.37 × 19
VantageInternational-Demo
3.32 × 22
RadexMarkets-Real 6
5.53 × 15
RoboForex-ProCent-2
10.28 × 121
Aucun avis
2025.09.23 14:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 15:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 10:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 15:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 10:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 08:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.11 13:06
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.11 13:06
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.07.11 13:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.11 13:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
