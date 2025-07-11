- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
788
Прибыльных трейдов:
533 (67.63%)
Убыточных трейдов:
255 (32.36%)
Лучший трейд:
266.41 USD
Худший трейд:
-166.12 USD
Общая прибыль:
11 188.25 USD (128 968 pips)
Общий убыток:
-8 383.66 USD (110 243 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (239.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
779.69 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
98.37%
Макс. загрузка депозита:
38.65%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.37
Длинных трейдов:
368 (46.70%)
Коротких трейдов:
420 (53.30%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
3.56 USD
Средняя прибыль:
20.99 USD
Средний убыток:
-32.88 USD
Макс. серия проигрышей:
28 (-1 778.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 778.96 USD (28)
Прирост в месяц:
24.10%
Годовой прогноз:
292.45%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 121.69 USD
Максимальная:
2 053.10 USD (33.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.57% (2 053.10 USD)
По эквити:
34.23% (1 887.82 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|93
|EURGBP
|74
|AUDNZD
|62
|EURUSD
|60
|USDCAD
|47
|USDCHF
|47
|NZDJPY
|45
|GBPCAD
|41
|AUDCAD
|40
|GBPCHF
|36
|CADJPY
|33
|EURCAD
|33
|EURCHF
|30
|AUDJPY
|21
|NZDCHF
|19
|AUDCHF
|18
|GBPUSD
|17
|CADCHF
|17
|EURAUD
|14
|NZDUSD
|11
|AUDUSD
|10
|EURJPY
|9
|USDJPY
|8
|GBPJPY
|3
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|976
|EURGBP
|776
|AUDNZD
|-1K
|EURUSD
|463
|USDCAD
|-1.1K
|USDCHF
|553
|NZDJPY
|-395
|GBPCAD
|304
|AUDCAD
|336
|GBPCHF
|363
|CADJPY
|125
|EURCAD
|170
|EURCHF
|289
|AUDJPY
|54
|NZDCHF
|-147
|AUDCHF
|-10
|GBPUSD
|168
|CADCHF
|107
|EURAUD
|90
|NZDUSD
|109
|AUDUSD
|85
|EURJPY
|298
|USDJPY
|229
|GBPJPY
|43
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|18K
|EURGBP
|5.6K
|AUDNZD
|-26K
|EURUSD
|1.3K
|USDCAD
|-9.5K
|USDCHF
|4K
|NZDJPY
|-5K
|GBPCAD
|4.8K
|AUDCAD
|6.7K
|GBPCHF
|1.6K
|CADJPY
|-3.2K
|EURCAD
|1.8K
|EURCHF
|-394
|AUDJPY
|357
|NZDCHF
|-1.4K
|AUDCHF
|50
|GBPUSD
|418
|CADCHF
|1K
|EURAUD
|1.9K
|NZDUSD
|759
|AUDUSD
|668
|EURJPY
|7.3K
|USDJPY
|6.9K
|GBPJPY
|898
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +266.41 USD
Худший трейд: -166 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 28
Макс. прибыль в серии: +239.81 USD
Макс. убыток в серии: -1 778.96 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real17
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 4
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
E8Funding-Demo
|0.71 × 7
|
ICMarketsSC-Live06
|0.72 × 178
|
FusionMarkets-Demo
|0.93 × 28
|
VantageInternational-Live 11
|1.08 × 12
|
VantageInternational-Demo
|3.32 × 22
|
RadexMarkets-Real 6
|5.69 × 16
|
RoboForex-ProCent-2
|10.28 × 121
Нет отзывов
