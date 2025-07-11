СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / HP28AR HF Van
Ka Wai Chiong

HP28AR HF Van

Ka Wai Chiong
0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 88 USD в месяц
прирост с 2025 75%
VantageInternational-Live 11
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
788
Прибыльных трейдов:
533 (67.63%)
Убыточных трейдов:
255 (32.36%)
Лучший трейд:
266.41 USD
Худший трейд:
-166.12 USD
Общая прибыль:
11 188.25 USD (128 968 pips)
Общий убыток:
-8 383.66 USD (110 243 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (239.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
779.69 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
98.37%
Макс. загрузка депозита:
38.65%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.37
Длинных трейдов:
368 (46.70%)
Коротких трейдов:
420 (53.30%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
3.56 USD
Средняя прибыль:
20.99 USD
Средний убыток:
-32.88 USD
Макс. серия проигрышей:
28 (-1 778.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 778.96 USD (28)
Прирост в месяц:
24.10%
Годовой прогноз:
292.45%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 121.69 USD
Максимальная:
2 053.10 USD (33.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.57% (2 053.10 USD)
По эквити:
34.23% (1 887.82 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 93
EURGBP 74
AUDNZD 62
EURUSD 60
USDCAD 47
USDCHF 47
NZDJPY 45
GBPCAD 41
AUDCAD 40
GBPCHF 36
CADJPY 33
EURCAD 33
EURCHF 30
AUDJPY 21
NZDCHF 19
AUDCHF 18
GBPUSD 17
CADCHF 17
EURAUD 14
NZDUSD 11
AUDUSD 10
EURJPY 9
USDJPY 8
GBPJPY 3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 976
EURGBP 776
AUDNZD -1K
EURUSD 463
USDCAD -1.1K
USDCHF 553
NZDJPY -395
GBPCAD 304
AUDCAD 336
GBPCHF 363
CADJPY 125
EURCAD 170
EURCHF 289
AUDJPY 54
NZDCHF -147
AUDCHF -10
GBPUSD 168
CADCHF 107
EURAUD 90
NZDUSD 109
AUDUSD 85
EURJPY 298
USDJPY 229
GBPJPY 43
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 18K
EURGBP 5.6K
AUDNZD -26K
EURUSD 1.3K
USDCAD -9.5K
USDCHF 4K
NZDJPY -5K
GBPCAD 4.8K
AUDCAD 6.7K
GBPCHF 1.6K
CADJPY -3.2K
EURCAD 1.8K
EURCHF -394
AUDJPY 357
NZDCHF -1.4K
AUDCHF 50
GBPUSD 418
CADCHF 1K
EURAUD 1.9K
NZDUSD 759
AUDUSD 668
EURJPY 7.3K
USDJPY 6.9K
GBPJPY 898
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +266.41 USD
Худший трейд: -166 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 28
Макс. прибыль в серии: +239.81 USD
Макс. убыток в серии: -1 778.96 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real17
0.00 × 8
VantageInternational-Live 14
0.00 × 4
FBS-Real-9
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live06
0.72 × 178
FusionMarkets-Demo
0.93 × 28
VantageInternational-Live 11
1.08 × 12
VantageInternational-Demo
3.32 × 22
RadexMarkets-Real 6
5.69 × 16
RoboForex-ProCent-2
10.28 × 121
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 18:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 08:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 04:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 13:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.67% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 05:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 04:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 13:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 14:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 15:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 10:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 15:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 10:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 08:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.11 13:06
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.11 13:06
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.07.11 13:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
HP28AR HF Van
88 USD в месяц
75%
0
0
USD
5.2K
USD
24
100%
788
67%
98%
1.33
3.56
USD
34%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.