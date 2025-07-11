シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / HP28AR HF Van
Ka Wai Chiong

HP28AR HF Van

Ka Wai Chiong
レビュー0件
信頼性
24週間
0 / 0 USD
月額  88  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 75%
VantageInternational-Live 11
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
788
利益トレード:
533 (67.63%)
損失トレード:
255 (32.36%)
ベストトレード:
266.41 USD
最悪のトレード:
-166.12 USD
総利益:
11 188.25 USD (128 968 pips)
総損失:
-8 383.66 USD (110 243 pips)
最大連続の勝ち:
26 (239.81 USD)
最大連続利益:
779.69 USD (14)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
98.37%
最大入金額:
38.65%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.37
長いトレード:
368 (46.70%)
短いトレード:
420 (53.30%)
プロフィットファクター:
1.33
期待されたペイオフ:
3.56 USD
平均利益:
20.99 USD
平均損失:
-32.88 USD
最大連続の負け:
28 (-1 778.96 USD)
最大連続損失:
-1 778.96 USD (28)
月間成長:
24.10%
年間予想:
292.45%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 121.69 USD
最大の:
2 053.10 USD (33.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.57% (2 053.10 USD)
エクイティによる:
34.23% (1 887.82 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDCAD 93
EURGBP 74
AUDNZD 62
EURUSD 60
USDCAD 47
USDCHF 47
NZDJPY 45
GBPCAD 41
AUDCAD 40
GBPCHF 36
CADJPY 33
EURCAD 33
EURCHF 30
AUDJPY 21
NZDCHF 19
AUDCHF 18
GBPUSD 17
CADCHF 17
EURAUD 14
NZDUSD 11
AUDUSD 10
EURJPY 9
USDJPY 8
GBPJPY 3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDCAD 976
EURGBP 776
AUDNZD -1K
EURUSD 463
USDCAD -1.1K
USDCHF 553
NZDJPY -395
GBPCAD 304
AUDCAD 336
GBPCHF 363
CADJPY 125
EURCAD 170
EURCHF 289
AUDJPY 54
NZDCHF -147
AUDCHF -10
GBPUSD 168
CADCHF 107
EURAUD 90
NZDUSD 109
AUDUSD 85
EURJPY 298
USDJPY 229
GBPJPY 43
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDCAD 18K
EURGBP 5.6K
AUDNZD -26K
EURUSD 1.3K
USDCAD -9.5K
USDCHF 4K
NZDJPY -5K
GBPCAD 4.8K
AUDCAD 6.7K
GBPCHF 1.6K
CADJPY -3.2K
EURCAD 1.8K
EURCHF -394
AUDJPY 357
NZDCHF -1.4K
AUDCHF 50
GBPUSD 418
CADCHF 1K
EURAUD 1.9K
NZDUSD 759
AUDUSD 668
EURJPY 7.3K
USDJPY 6.9K
GBPJPY 898
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +266.41 USD
最悪のトレード: -166 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 28
最大連続利益: +239.81 USD
最大連続損失: -1 778.96 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real17
0.00 × 8
VantageInternational-Live 14
0.00 × 4
FBS-Real-9
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live06
0.72 × 178
FusionMarkets-Demo
0.93 × 28
VantageInternational-Live 11
1.08 × 12
VantageInternational-Demo
3.32 × 22
RadexMarkets-Real 6
5.69 × 16
RoboForex-ProCent-2
10.28 × 121
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 18:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 08:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 04:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 13:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.67% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 05:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 04:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 13:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 14:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 15:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 10:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 15:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 10:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 08:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.11 13:06
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.11 13:06
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.07.11 13:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
HP28AR HF Van
88 USD/月
75%
0
0
USD
5.2K
USD
24
100%
788
67%
98%
1.33
3.56
USD
34%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください