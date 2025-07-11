- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
788
利益トレード:
533 (67.63%)
損失トレード:
255 (32.36%)
ベストトレード:
266.41 USD
最悪のトレード:
-166.12 USD
総利益:
11 188.25 USD (128 968 pips)
総損失:
-8 383.66 USD (110 243 pips)
最大連続の勝ち:
26 (239.81 USD)
最大連続利益:
779.69 USD (14)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
98.37%
最大入金額:
38.65%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.37
長いトレード:
368 (46.70%)
短いトレード:
420 (53.30%)
プロフィットファクター:
1.33
期待されたペイオフ:
3.56 USD
平均利益:
20.99 USD
平均損失:
-32.88 USD
最大連続の負け:
28 (-1 778.96 USD)
最大連続損失:
-1 778.96 USD (28)
月間成長:
24.10%
年間予想:
292.45%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 121.69 USD
最大の:
2 053.10 USD (33.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.57% (2 053.10 USD)
エクイティによる:
34.23% (1 887.82 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|93
|EURGBP
|74
|AUDNZD
|62
|EURUSD
|60
|USDCAD
|47
|USDCHF
|47
|NZDJPY
|45
|GBPCAD
|41
|AUDCAD
|40
|GBPCHF
|36
|CADJPY
|33
|EURCAD
|33
|EURCHF
|30
|AUDJPY
|21
|NZDCHF
|19
|AUDCHF
|18
|GBPUSD
|17
|CADCHF
|17
|EURAUD
|14
|NZDUSD
|11
|AUDUSD
|10
|EURJPY
|9
|USDJPY
|8
|GBPJPY
|3
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCAD
|976
|EURGBP
|776
|AUDNZD
|-1K
|EURUSD
|463
|USDCAD
|-1.1K
|USDCHF
|553
|NZDJPY
|-395
|GBPCAD
|304
|AUDCAD
|336
|GBPCHF
|363
|CADJPY
|125
|EURCAD
|170
|EURCHF
|289
|AUDJPY
|54
|NZDCHF
|-147
|AUDCHF
|-10
|GBPUSD
|168
|CADCHF
|107
|EURAUD
|90
|NZDUSD
|109
|AUDUSD
|85
|EURJPY
|298
|USDJPY
|229
|GBPJPY
|43
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCAD
|18K
|EURGBP
|5.6K
|AUDNZD
|-26K
|EURUSD
|1.3K
|USDCAD
|-9.5K
|USDCHF
|4K
|NZDJPY
|-5K
|GBPCAD
|4.8K
|AUDCAD
|6.7K
|GBPCHF
|1.6K
|CADJPY
|-3.2K
|EURCAD
|1.8K
|EURCHF
|-394
|AUDJPY
|357
|NZDCHF
|-1.4K
|AUDCHF
|50
|GBPUSD
|418
|CADCHF
|1K
|EURAUD
|1.9K
|NZDUSD
|759
|AUDUSD
|668
|EURJPY
|7.3K
|USDJPY
|6.9K
|GBPJPY
|898
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +266.41 USD
最悪のトレード: -166 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 28
最大連続利益: +239.81 USD
最大連続損失: -1 778.96 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real17
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 4
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
E8Funding-Demo
|0.71 × 7
|
ICMarketsSC-Live06
|0.72 × 178
|
FusionMarkets-Demo
|0.93 × 28
|
VantageInternational-Live 11
|1.08 × 12
|
VantageInternational-Demo
|3.32 × 22
|
RadexMarkets-Real 6
|5.69 × 16
|
RoboForex-ProCent-2
|10.28 × 121
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
88 USD/月
75%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
24
100%
788
67%
98%
1.33
3.56
USD
USD
34%
1:500