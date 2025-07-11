SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / HP28AR HF Van
Ka Wai Chiong

HP28AR HF Van

Ka Wai Chiong
0 comentarios
Fiabilidad
24 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 88 USD al mes
incremento desde 2025 75%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
788
Transacciones Rentables:
533 (67.63%)
Transacciones Irrentables:
255 (32.36%)
Mejor transacción:
266.41 USD
Peor transacción:
-166.12 USD
Beneficio Bruto:
11 188.25 USD (128 968 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 383.66 USD (110 243 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (239.81 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
779.69 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
98.37%
Carga máxima del depósito:
38.65%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
28
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.37
Transacciones Largas:
368 (46.70%)
Transacciones Cortas:
420 (53.30%)
Factor de Beneficio:
1.33
Beneficio Esperado:
3.56 USD
Beneficio medio:
20.99 USD
Pérdidas medias:
-32.88 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
28 (-1 778.96 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 778.96 USD (28)
Crecimiento al mes:
24.10%
Pronóstico anual:
292.45%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 121.69 USD
Máxima:
2 053.10 USD (33.57%)
Reducción relativa:
De balance:
33.57% (2 053.10 USD)
De fondos:
34.23% (1 887.82 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDCAD 93
EURGBP 74
AUDNZD 62
EURUSD 60
USDCAD 47
USDCHF 47
NZDJPY 45
GBPCAD 41
AUDCAD 40
GBPCHF 36
CADJPY 33
EURCAD 33
EURCHF 30
AUDJPY 21
NZDCHF 19
AUDCHF 18
GBPUSD 17
CADCHF 17
EURAUD 14
NZDUSD 11
AUDUSD 10
EURJPY 9
USDJPY 8
GBPJPY 3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDCAD 976
EURGBP 776
AUDNZD -1K
EURUSD 463
USDCAD -1.1K
USDCHF 553
NZDJPY -395
GBPCAD 304
AUDCAD 336
GBPCHF 363
CADJPY 125
EURCAD 170
EURCHF 289
AUDJPY 54
NZDCHF -147
AUDCHF -10
GBPUSD 168
CADCHF 107
EURAUD 90
NZDUSD 109
AUDUSD 85
EURJPY 298
USDJPY 229
GBPJPY 43
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDCAD 18K
EURGBP 5.6K
AUDNZD -26K
EURUSD 1.3K
USDCAD -9.5K
USDCHF 4K
NZDJPY -5K
GBPCAD 4.8K
AUDCAD 6.7K
GBPCHF 1.6K
CADJPY -3.2K
EURCAD 1.8K
EURCHF -394
AUDJPY 357
NZDCHF -1.4K
AUDCHF 50
GBPUSD 418
CADCHF 1K
EURAUD 1.9K
NZDUSD 759
AUDUSD 668
EURJPY 7.3K
USDJPY 6.9K
GBPJPY 898
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +266.41 USD
Peor transacción: -166 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 28
Beneficio máximo consecutivo: +239.81 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 778.96 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real17
0.00 × 8
VantageInternational-Live 14
0.00 × 4
FBS-Real-9
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live06
0.72 × 178
FusionMarkets-Demo
0.93 × 28
VantageInternational-Live 11
1.08 × 12
VantageInternational-Demo
3.32 × 22
RadexMarkets-Real 6
5.69 × 16
RoboForex-ProCent-2
10.28 × 121
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 18:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 08:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 04:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 13:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.67% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 05:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 04:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 13:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 14:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 15:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 10:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 15:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 10:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 08:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.11 13:06
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.11 13:06
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.07.11 13:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
