Total de Trades:
788
Transacciones Rentables:
533 (67.63%)
Transacciones Irrentables:
255 (32.36%)
Mejor transacción:
266.41 USD
Peor transacción:
-166.12 USD
Beneficio Bruto:
11 188.25 USD (128 968 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 383.66 USD (110 243 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (239.81 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
779.69 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
98.37%
Carga máxima del depósito:
38.65%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
28
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.37
Transacciones Largas:
368 (46.70%)
Transacciones Cortas:
420 (53.30%)
Factor de Beneficio:
1.33
Beneficio Esperado:
3.56 USD
Beneficio medio:
20.99 USD
Pérdidas medias:
-32.88 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
28 (-1 778.96 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 778.96 USD (28)
Crecimiento al mes:
24.10%
Pronóstico anual:
292.45%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 121.69 USD
Máxima:
2 053.10 USD (33.57%)
Reducción relativa:
De balance:
33.57% (2 053.10 USD)
De fondos:
34.23% (1 887.82 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|93
|EURGBP
|74
|AUDNZD
|62
|EURUSD
|60
|USDCAD
|47
|USDCHF
|47
|NZDJPY
|45
|GBPCAD
|41
|AUDCAD
|40
|GBPCHF
|36
|CADJPY
|33
|EURCAD
|33
|EURCHF
|30
|AUDJPY
|21
|NZDCHF
|19
|AUDCHF
|18
|GBPUSD
|17
|CADCHF
|17
|EURAUD
|14
|NZDUSD
|11
|AUDUSD
|10
|EURJPY
|9
|USDJPY
|8
|GBPJPY
|3
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NZDCAD
|976
|EURGBP
|776
|AUDNZD
|-1K
|EURUSD
|463
|USDCAD
|-1.1K
|USDCHF
|553
|NZDJPY
|-395
|GBPCAD
|304
|AUDCAD
|336
|GBPCHF
|363
|CADJPY
|125
|EURCAD
|170
|EURCHF
|289
|AUDJPY
|54
|NZDCHF
|-147
|AUDCHF
|-10
|GBPUSD
|168
|CADCHF
|107
|EURAUD
|90
|NZDUSD
|109
|AUDUSD
|85
|EURJPY
|298
|USDJPY
|229
|GBPJPY
|43
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NZDCAD
|18K
|EURGBP
|5.6K
|AUDNZD
|-26K
|EURUSD
|1.3K
|USDCAD
|-9.5K
|USDCHF
|4K
|NZDJPY
|-5K
|GBPCAD
|4.8K
|AUDCAD
|6.7K
|GBPCHF
|1.6K
|CADJPY
|-3.2K
|EURCAD
|1.8K
|EURCHF
|-394
|AUDJPY
|357
|NZDCHF
|-1.4K
|AUDCHF
|50
|GBPUSD
|418
|CADCHF
|1K
|EURAUD
|1.9K
|NZDUSD
|759
|AUDUSD
|668
|EURJPY
|7.3K
|USDJPY
|6.9K
|GBPJPY
|898
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Mejor transacción: +266.41 USD
Peor transacción: -166 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 28
Beneficio máximo consecutivo: +239.81 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 778.96 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real17
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 4
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
E8Funding-Demo
|0.71 × 7
|
ICMarketsSC-Live06
|0.72 × 178
|
FusionMarkets-Demo
|0.93 × 28
|
VantageInternational-Live 11
|1.08 × 12
|
VantageInternational-Demo
|3.32 × 22
|
RadexMarkets-Real 6
|5.69 × 16
|
RoboForex-ProCent-2
|10.28 × 121
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
88 USD al mes
75%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
24
100%
788
67%
98%
1.33
3.56
USD
USD
34%
1:500