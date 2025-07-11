- Wachstum
Trades insgesamt:
804
Gewinntrades:
542 (67.41%)
Verlusttrades:
262 (32.59%)
Bester Trade:
266.41 USD
Schlechtester Trade:
-166.12 USD
Bruttoprofit:
11 341.08 USD (130 678 pips)
Bruttoverlust:
-8 500.41 USD (112 448 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (239.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
779.69 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
98.37%
Max deposit load:
38.65%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
35
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.38
Long-Positionen:
371 (46.14%)
Short-Positionen:
433 (53.86%)
Profit-Faktor:
1.33
Mathematische Gewinnerwartung:
3.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
20.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-32.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
28 (-1 778.96 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 778.96 USD (28)
Wachstum pro Monat :
12.99%
Jahresprognose:
157.57%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 121.69 USD
Maximaler:
2 053.10 USD (33.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
33.57% (2 053.10 USD)
Kapital:
34.23% (1 887.82 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|93
|EURGBP
|74
|AUDNZD
|62
|EURUSD
|60
|USDCAD
|47
|USDCHF
|47
|NZDJPY
|45
|AUDCAD
|43
|GBPCAD
|41
|CADJPY
|36
|GBPCHF
|36
|EURCHF
|33
|EURCAD
|33
|AUDJPY
|21
|AUDCHF
|20
|NZDCHF
|19
|GBPUSD
|17
|CADCHF
|17
|AUDUSD
|15
|EURAUD
|14
|NZDUSD
|11
|EURJPY
|9
|USDJPY
|8
|GBPJPY
|3
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDCAD
|976
|EURGBP
|776
|AUDNZD
|-1K
|EURUSD
|463
|USDCAD
|-1.1K
|USDCHF
|553
|NZDJPY
|-395
|AUDCAD
|351
|GBPCAD
|304
|CADJPY
|139
|GBPCHF
|363
|EURCHF
|253
|EURCAD
|170
|AUDJPY
|54
|AUDCHF
|10
|NZDCHF
|-147
|GBPUSD
|168
|CADCHF
|107
|AUDUSD
|109
|EURAUD
|90
|NZDUSD
|109
|EURJPY
|298
|USDJPY
|229
|GBPJPY
|43
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDCAD
|18K
|EURGBP
|5.6K
|AUDNZD
|-26K
|EURUSD
|1.3K
|USDCAD
|-9.5K
|USDCHF
|4K
|NZDJPY
|-5K
|AUDCAD
|6.9K
|GBPCAD
|4.8K
|CADJPY
|-3.3K
|GBPCHF
|1.6K
|EURCHF
|-921
|EURCAD
|1.8K
|AUDJPY
|357
|AUDCHF
|315
|NZDCHF
|-1.4K
|GBPUSD
|418
|CADCHF
|1K
|AUDUSD
|316
|EURAUD
|1.9K
|NZDUSD
|759
|EURJPY
|7.3K
|USDJPY
|6.9K
|GBPJPY
|898
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Bester Trade: +266.41 USD
Schlechtester Trade: -166 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 28
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +239.81 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 778.96 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real17
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 4
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
E8Funding-Demo
|0.71 × 7
|
ICMarketsSC-Live06
|0.72 × 178
|
FusionMarkets-Demo
|0.93 × 28
|
VantageInternational-Live 11
|1.08 × 12
|
VantageInternational-Demo
|3.32 × 22
|
RadexMarkets-Real 6
|5.69 × 16
|
RoboForex-ProCent-2
|10.28 × 121
Keine Bewertungen
