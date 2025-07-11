SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / HP28AR HF Van
Ka Wai Chiong

HP28AR HF Van

Ka Wai Chiong
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
25 Wochen
0 / 0 USD
Für 88 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 76%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
804
Gewinntrades:
542 (67.41%)
Verlusttrades:
262 (32.59%)
Bester Trade:
266.41 USD
Schlechtester Trade:
-166.12 USD
Bruttoprofit:
11 341.08 USD (130 678 pips)
Bruttoverlust:
-8 500.41 USD (112 448 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (239.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
779.69 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
98.37%
Max deposit load:
38.65%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
35
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.38
Long-Positionen:
371 (46.14%)
Short-Positionen:
433 (53.86%)
Profit-Faktor:
1.33
Mathematische Gewinnerwartung:
3.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
20.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-32.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
28 (-1 778.96 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 778.96 USD (28)
Wachstum pro Monat :
12.99%
Jahresprognose:
157.57%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 121.69 USD
Maximaler:
2 053.10 USD (33.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
33.57% (2 053.10 USD)
Kapital:
34.23% (1 887.82 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDCAD 93
EURGBP 74
AUDNZD 62
EURUSD 60
USDCAD 47
USDCHF 47
NZDJPY 45
AUDCAD 43
GBPCAD 41
CADJPY 36
GBPCHF 36
EURCHF 33
EURCAD 33
AUDJPY 21
AUDCHF 20
NZDCHF 19
GBPUSD 17
CADCHF 17
AUDUSD 15
EURAUD 14
NZDUSD 11
EURJPY 9
USDJPY 8
GBPJPY 3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCAD 976
EURGBP 776
AUDNZD -1K
EURUSD 463
USDCAD -1.1K
USDCHF 553
NZDJPY -395
AUDCAD 351
GBPCAD 304
CADJPY 139
GBPCHF 363
EURCHF 253
EURCAD 170
AUDJPY 54
AUDCHF 10
NZDCHF -147
GBPUSD 168
CADCHF 107
AUDUSD 109
EURAUD 90
NZDUSD 109
EURJPY 298
USDJPY 229
GBPJPY 43
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCAD 18K
EURGBP 5.6K
AUDNZD -26K
EURUSD 1.3K
USDCAD -9.5K
USDCHF 4K
NZDJPY -5K
AUDCAD 6.9K
GBPCAD 4.8K
CADJPY -3.3K
GBPCHF 1.6K
EURCHF -921
EURCAD 1.8K
AUDJPY 357
AUDCHF 315
NZDCHF -1.4K
GBPUSD 418
CADCHF 1K
AUDUSD 316
EURAUD 1.9K
NZDUSD 759
EURJPY 7.3K
USDJPY 6.9K
GBPJPY 898
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +266.41 USD
Schlechtester Trade: -166 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 28
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +239.81 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 778.96 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real17
0.00 × 8
VantageInternational-Live 14
0.00 × 4
FBS-Real-9
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live06
0.72 × 178
FusionMarkets-Demo
0.93 × 28
VantageInternational-Live 11
1.08 × 12
VantageInternational-Demo
3.32 × 22
RadexMarkets-Real 6
5.69 × 16
RoboForex-ProCent-2
10.28 × 121
Keine Bewertungen
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 18:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 08:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 04:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 13:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.67% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 05:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 04:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 13:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 14:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 15:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 10:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 15:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 10:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 08:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.11 13:06
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.11 13:06
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.07.11 13:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
HP28AR HF Van
88 USD pro Monat
76%
0
0
USD
5.3K
USD
25
100%
804
67%
98%
1.33
3.53
USD
34%
1:500
Kopieren

