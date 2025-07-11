信号部分
信号 / MetaTrader 4 / HP28AR HF Van
Ka Wai Chiong

HP28AR HF Van

Ka Wai Chiong
0条评论
可靠性
24
0 / 0 USD
每月复制 88 USD per 
增长自 2025 75%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
788
盈利交易:
533 (67.63%)
亏损交易:
255 (32.36%)
最好交易:
266.41 USD
最差交易:
-166.12 USD
毛利:
11 188.25 USD (128 968 pips)
毛利亏损:
-8 383.66 USD (110 243 pips)
最大连续赢利:
26 (239.81 USD)
最大连续盈利:
779.69 USD (14)
夏普比率:
0.08
交易活动:
98.37%
最大入金加载:
38.65%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.37
长期交易:
368 (46.70%)
短期交易:
420 (53.30%)
利润因子:
1.33
预期回报:
3.56 USD
平均利润:
20.99 USD
平均损失:
-32.88 USD
最大连续失误:
28 (-1 778.96 USD)
最大连续亏损:
-1 778.96 USD (28)
每月增长:
24.10%
年度预测:
292.45%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1 121.69 USD
最大值:
2 053.10 USD (33.57%)
相对跌幅:
结余:
33.57% (2 053.10 USD)
净值:
34.23% (1 887.82 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCAD 93
EURGBP 74
AUDNZD 62
EURUSD 60
USDCAD 47
USDCHF 47
NZDJPY 45
GBPCAD 41
AUDCAD 40
GBPCHF 36
CADJPY 33
EURCAD 33
EURCHF 30
AUDJPY 21
NZDCHF 19
AUDCHF 18
GBPUSD 17
CADCHF 17
EURAUD 14
NZDUSD 11
AUDUSD 10
EURJPY 9
USDJPY 8
GBPJPY 3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCAD 976
EURGBP 776
AUDNZD -1K
EURUSD 463
USDCAD -1.1K
USDCHF 553
NZDJPY -395
GBPCAD 304
AUDCAD 336
GBPCHF 363
CADJPY 125
EURCAD 170
EURCHF 289
AUDJPY 54
NZDCHF -147
AUDCHF -10
GBPUSD 168
CADCHF 107
EURAUD 90
NZDUSD 109
AUDUSD 85
EURJPY 298
USDJPY 229
GBPJPY 43
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCAD 18K
EURGBP 5.6K
AUDNZD -26K
EURUSD 1.3K
USDCAD -9.5K
USDCHF 4K
NZDJPY -5K
GBPCAD 4.8K
AUDCAD 6.7K
GBPCHF 1.6K
CADJPY -3.2K
EURCAD 1.8K
EURCHF -394
AUDJPY 357
NZDCHF -1.4K
AUDCHF 50
GBPUSD 418
CADCHF 1K
EURAUD 1.9K
NZDUSD 759
AUDUSD 668
EURJPY 7.3K
USDJPY 6.9K
GBPJPY 898
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +266.41 USD
最差交易: -166 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 28
最大连续盈利: +239.81 USD
最大连续亏损: -1 778.96 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real17
0.00 × 8
VantageInternational-Live 14
0.00 × 4
FBS-Real-9
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live06
0.72 × 178
FusionMarkets-Demo
0.93 × 28
VantageInternational-Live 11
1.08 × 12
VantageInternational-Demo
3.32 × 22
RadexMarkets-Real 6
5.69 × 16
RoboForex-ProCent-2
10.28 × 121
没有评论
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 18:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 08:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 04:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 13:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.67% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 05:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 04:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 13:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 14:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 15:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 10:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 15:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 10:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 08:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.11 13:06
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.11 13:06
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.07.11 13:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
