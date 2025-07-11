- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
438
Profit Trade:
304 (69.40%)
Loss Trade:
134 (30.59%)
Best Trade:
200.38 USD
Worst Trade:
-166.12 USD
Profitto lordo:
5 119.51 USD (69 569 pips)
Perdita lorda:
-4 706.62 USD (60 612 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (239.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
651.27 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
98.37%
Massimo carico di deposito:
38.65%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.20
Long Trade:
213 (48.63%)
Short Trade:
225 (51.37%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.94 USD
Profitto medio:
16.84 USD
Perdita media:
-35.12 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-1 192.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 227.05 USD (13)
Crescita mensile:
-3.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 121.69 USD
Massimale:
2 053.10 USD (33.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.57% (2 053.10 USD)
Per equità:
28.73% (1 889.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURGBP
|54
|NZDCAD
|48
|USDCAD
|40
|EURUSD
|31
|NZDJPY
|26
|AUDNZD
|23
|USDCHF
|22
|AUDCAD
|21
|EURCAD
|21
|AUDJPY
|19
|NZDCHF
|17
|AUDCHF
|17
|GBPUSD
|16
|EURCHF
|13
|GBPCAD
|13
|EURAUD
|10
|NZDUSD
|8
|GBPCHF
|8
|AUDUSD
|7
|CADCHF
|7
|EURJPY
|6
|CADJPY
|6
|USDJPY
|5
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURGBP
|480
|NZDCAD
|501
|USDCAD
|-1.2K
|EURUSD
|358
|NZDJPY
|93
|AUDNZD
|-1.1K
|USDCHF
|292
|AUDCAD
|202
|EURCAD
|69
|AUDJPY
|119
|NZDCHF
|-152
|AUDCHF
|-32
|GBPUSD
|152
|EURCHF
|101
|GBPCAD
|82
|EURAUD
|58
|NZDUSD
|-46
|GBPCHF
|99
|AUDUSD
|-32
|CADCHF
|33
|EURJPY
|106
|CADJPY
|47
|USDJPY
|184
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURGBP
|2.4K
|NZDCAD
|9.7K
|USDCAD
|-10K
|EURUSD
|-1K
|NZDJPY
|-425
|AUDNZD
|-14K
|USDCHF
|3.3K
|AUDCAD
|4.7K
|EURCAD
|-806
|AUDJPY
|2.8K
|NZDCHF
|-1.5K
|AUDCHF
|-264
|GBPUSD
|104
|EURCHF
|752
|GBPCAD
|1.9K
|EURAUD
|1.1K
|NZDUSD
|-630
|GBPCHF
|1.5K
|AUDUSD
|-303
|CADCHF
|460
|EURJPY
|3.1K
|CADJPY
|1.3K
|USDJPY
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +200.38 USD
Worst Trade: -166 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +239.81 USD
Massima perdita consecutiva: -1 192.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real17
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 4
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
E8Funding-Demo
|0.71 × 7
|
ICMarketsSC-Live06
|0.72 × 178
|
VantageInternational-Live 11
|1.09 × 11
|
FusionMarkets-Demo
|1.37 × 19
|
VantageInternational-Demo
|3.32 × 22
|
RadexMarkets-Real 6
|5.53 × 15
|
RoboForex-ProCent-2
|10.28 × 121
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
88USD al mese
6%
0
0
USD
USD
4.7K
USD
USD
12
100%
438
69%
98%
1.08
0.94
USD
USD
34%
1:500