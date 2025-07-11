SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / HP28AR HF Van
Ka Wai Chiong

HP28AR HF Van

Ka Wai Chiong
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 88 USD al mese
crescita dal 2025 6%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
438
Profit Trade:
304 (69.40%)
Loss Trade:
134 (30.59%)
Best Trade:
200.38 USD
Worst Trade:
-166.12 USD
Profitto lordo:
5 119.51 USD (69 569 pips)
Perdita lorda:
-4 706.62 USD (60 612 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (239.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
651.27 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
98.37%
Massimo carico di deposito:
38.65%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.20
Long Trade:
213 (48.63%)
Short Trade:
225 (51.37%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.94 USD
Profitto medio:
16.84 USD
Perdita media:
-35.12 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-1 192.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 227.05 USD (13)
Crescita mensile:
-3.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 121.69 USD
Massimale:
2 053.10 USD (33.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.57% (2 053.10 USD)
Per equità:
28.73% (1 889.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURGBP 54
NZDCAD 48
USDCAD 40
EURUSD 31
NZDJPY 26
AUDNZD 23
USDCHF 22
AUDCAD 21
EURCAD 21
AUDJPY 19
NZDCHF 17
AUDCHF 17
GBPUSD 16
EURCHF 13
GBPCAD 13
EURAUD 10
NZDUSD 8
GBPCHF 8
AUDUSD 7
CADCHF 7
EURJPY 6
CADJPY 6
USDJPY 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURGBP 480
NZDCAD 501
USDCAD -1.2K
EURUSD 358
NZDJPY 93
AUDNZD -1.1K
USDCHF 292
AUDCAD 202
EURCAD 69
AUDJPY 119
NZDCHF -152
AUDCHF -32
GBPUSD 152
EURCHF 101
GBPCAD 82
EURAUD 58
NZDUSD -46
GBPCHF 99
AUDUSD -32
CADCHF 33
EURJPY 106
CADJPY 47
USDJPY 184
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURGBP 2.4K
NZDCAD 9.7K
USDCAD -10K
EURUSD -1K
NZDJPY -425
AUDNZD -14K
USDCHF 3.3K
AUDCAD 4.7K
EURCAD -806
AUDJPY 2.8K
NZDCHF -1.5K
AUDCHF -264
GBPUSD 104
EURCHF 752
GBPCAD 1.9K
EURAUD 1.1K
NZDUSD -630
GBPCHF 1.5K
AUDUSD -303
CADCHF 460
EURJPY 3.1K
CADJPY 1.3K
USDJPY 4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +200.38 USD
Worst Trade: -166 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +239.81 USD
Massima perdita consecutiva: -1 192.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real17
0.00 × 7
VantageInternational-Live 14
0.00 × 4
FBS-Real-9
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live06
0.72 × 178
VantageInternational-Live 11
1.09 × 11
FusionMarkets-Demo
1.37 × 19
VantageInternational-Demo
3.32 × 22
RadexMarkets-Real 6
5.53 × 15
RoboForex-ProCent-2
10.28 × 121
Non ci sono recensioni
2025.09.23 14:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 15:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 10:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 15:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 10:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 08:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.11 13:06
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.11 13:06
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.07.11 13:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.11 13:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copia

