- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY.i
|393
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY.i
|424
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY.i
|35K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapLtd-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Tokyo Precision FX, martingale olmadan, rahat bir grid sistemi kullanan tamamen otomatik bir sistemdir. Pozisyon boyutları kontrol altındadır ve risk net bir şekilde tanımlanmıştır.
Tüm açık işlemler, genel bir stop loss ile korunmaktadır; bu nedenle tam hesap kaybı mümkün değildir.
Sistem, yüksek kârlılık oranı (profit factor) ve orta seviyede risk ile istikrarlı bir performans sunar.
✅ Temel Özellikler:
– martingale yok
– kontrollü grid sistemi
– genel stop loss ile hesap güvenliği
– dengeli risk-getiri oranı
– istikrarlı ve gerçekçi kazançlar
📌 Lütfen güven kazanmak ve işlem yaklaşımımı daha iyi anlamak için MQL5 üzerindeki diğer sinyallerime de göz atın.
Şimdi abone olun ve faydalanmaya başlayın!
