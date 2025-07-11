SinyallerBölümler
Pitt Petruschke

Tokyo Precision FX

Pitt Petruschke
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 43%
EightcapLtd-Real-4
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
393
Kârla kapanan işlemler:
281 (71.50%)
Zararla kapanan işlemler:
112 (28.50%)
En iyi işlem:
27.83 USD
En kötü işlem:
-31.99 USD
Brüt kâr:
785.95 USD (60 016 pips)
Brüt zarar:
-362.00 USD (25 055 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (13.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
128.54 USD (10)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
71.79%
Maks. mevduat yükü:
12.28%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
4.28
Alış işlemleri:
201 (51.15%)
Satış işlemleri:
192 (48.85%)
Kâr faktörü:
2.17
Beklenen getiri:
1.08 USD
Ortalama kâr:
2.80 USD
Ortalama zarar:
-3.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-99.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-99.07 USD (5)
Aylık büyüme:
7.34%
Yıllık tahmin:
89.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
99.07 USD (7.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.58% (99.07 USD)
Varlığa göre:
22.49% (294.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY.i 393
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY.i 424
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY.i 35K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +27.83 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +13.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -99.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapLtd-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Tokyo Precision FX, martingale olmadan, rahat bir grid sistemi kullanan tamamen otomatik bir sistemdir. Pozisyon boyutları kontrol altındadır ve risk net bir şekilde tanımlanmıştır.

Tüm açık işlemler, genel bir stop loss ile korunmaktadır; bu nedenle tam hesap kaybı mümkün değildir.

Sistem, yüksek kârlılık oranı (profit factor) ve orta seviyede risk ile istikrarlı bir performans sunar.

Temel Özellikler:
– martingale yok
– kontrollü grid sistemi
– genel stop loss ile hesap güvenliği
– dengeli risk-getiri oranı
– istikrarlı ve gerçekçi kazançlar

📌 Lütfen güven kazanmak ve işlem yaklaşımımı daha iyi anlamak için MQL5 üzerindeki diğer sinyallerime de göz atın.

Şimdi abone olun ve faydalanmaya başlayın!


İnceleme yok
2025.08.21 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 10:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 20:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 12:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
