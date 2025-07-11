- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY.i
|393
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY.i
|424
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY.i
|35K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EightcapLtd-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Tokyo Precision FX fonctionne entièrement automatiquement avec un système de grille modéré – sans martingale. Les tailles de position restent sous contrôle et le risque est clairement défini.
Toutes les positions ouvertes sont protégées par un stop loss global, excluant ainsi toute perte totale.
Le système offre un fort facteur de profit et des performances stables avec un risque modéré.
✅ Avantages clés :
– pas de martingale
– système de grille contrôlé
– stop loss global pour protéger le compte
– ratio risque/rendement équilibré
– performance constante et réaliste
📌 Consultez également mes autres signaux sur MQL5 pour mieux comprendre mon approche et gagner en confiance.
USD
USD
USD