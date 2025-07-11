SignauxSections
Pitt Petruschke

Tokyo Precision FX

Pitt Petruschke
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 43%
EightcapLtd-Real-4
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
393
Bénéfice trades:
281 (71.50%)
Perte trades:
112 (28.50%)
Meilleure transaction:
27.83 USD
Pire transaction:
-31.99 USD
Bénéfice brut:
785.95 USD (60 016 pips)
Perte brute:
-362.00 USD (25 055 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (13.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
128.54 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
71.79%
Charge de dépôt maximale:
12.28%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
24 heures
Facteur de récupération:
4.28
Longs trades:
201 (51.15%)
Courts trades:
192 (48.85%)
Facteur de profit:
2.17
Rendement attendu:
1.08 USD
Bénéfice moyen:
2.80 USD
Perte moyenne:
-3.23 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-99.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-99.07 USD (5)
Croissance mensuelle:
7.34%
Prévision annuelle:
89.06%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
99.07 USD (7.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.58% (99.07 USD)
Par fonds propres:
22.49% (294.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY.i 393
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY.i 424
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY.i 35K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +27.83 USD
Pire transaction: -32 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +13.96 USD
Perte consécutive maximale: -99.07 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EightcapLtd-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Tokyo Precision FX fonctionne entièrement automatiquement avec un système de grille modéré – sans martingale. Les tailles de position restent sous contrôle et le risque est clairement défini.

Toutes les positions ouvertes sont protégées par un stop loss global, excluant ainsi toute perte totale.

Le système offre un fort facteur de profit et des performances stables avec un risque modéré.

Avantages clés :
– pas de martingale
– système de grille contrôlé
– stop loss global pour protéger le compte
– ratio risque/rendement équilibré
– performance constante et réaliste

📌 Consultez également mes autres signaux sur MQL5 pour mieux comprendre mon approche et gagner en confiance.

Abonnez-vous dès maintenant et profitez-en !


Aucun avis
2025.08.21 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 10:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 20:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 12:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Tokyo Precision FX
30 USD par mois
43%
0
0
USD
1.2K
USD
17
100%
393
71%
72%
2.17
1.08
USD
22%
1:200
Copier

