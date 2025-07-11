Tokyo Precision FX fonctionne entièrement automatiquement avec un système de grille modéré – sans martingale. Les tailles de position restent sous contrôle et le risque est clairement défini.

Toutes les positions ouvertes sont protégées par un stop loss global, excluant ainsi toute perte totale.

Le système offre un fort facteur de profit et des performances stables avec un risque modéré.

✅ Avantages clés :

– pas de martingale

– système de grille contrôlé

– stop loss global pour protéger le compte

– ratio risque/rendement équilibré

– performance constante et réaliste

📌 Consultez également mes autres signaux sur MQL5 pour mieux comprendre mon approche et gagner en confiance.

