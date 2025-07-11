Tokyo Precision FX opera de forma totalmente automática com um sistema de grade relaxado – sem martingale. Os tamanhos das posições são controlados e o risco é claramente definido.

Todas as operações abertas são protegidas por um stop loss global, eliminando o risco de perda total.

O sistema apresenta um alto fator de lucro e desempenho estável com risco moderado.

✅ Principais vantagens:

– sem martingale

– sistema de grade controlado

– stop loss global para proteger a conta

– relação risco-retorno bem equilibrada

– desempenho constante e realista

📌 Veja também meus outros sinais no MQL5 para entender melhor minha abordagem e ganhar confiança.

Assine agora e aproveite!



