- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY.i
|659
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY.i
|626
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY.i
|56K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EightcapLtd-Real-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Tokyo Precision FX opera de forma totalmente automática com um sistema de grade relaxado – sem martingale. Os tamanhos das posições são controlados e o risco é claramente definido.
Todas as operações abertas são protegidas por um stop loss global, eliminando o risco de perda total.
O sistema apresenta um alto fator de lucro e desempenho estável com risco moderado.
✅ Principais vantagens:
– sem martingale
– sistema de grade controlado
– stop loss global para proteger a conta
– relação risco-retorno bem equilibrada
– desempenho constante e realista
📌 Veja também meus outros sinais no MQL5 para entender melhor minha abordagem e ganhar confiança.
Assine agora e aproveite!
