Pitt Petruschke

Tokyo Precision FX

Pitt Petruschke
Confiabilidade
31 semanas
1 / 9.4K USD
crescimento desde 2025 72%
EightcapLtd-Real-4
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
659
Negociações com lucro:
466 (70.71%)
Negociações com perda:
193 (29.29%)
Melhor negociação:
27.83 USD
Pior negociação:
-31.99 USD
Lucro bruto:
1 172.16 USD (92 688 pips)
Perda bruta:
-545.95 USD (37 174 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (13.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
128.54 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
54.20%
Depósito máximo carregado:
12.28%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
6.32
Negociações longas:
315 (47.80%)
Negociações curtas:
344 (52.20%)
Fator de lucro:
2.15
Valor esperado:
0.95 USD
Lucro médio:
2.52 USD
Perda média:
-2.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-99.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-99.07 USD (5)
Crescimento mensal:
4.16%
Previsão anual:
50.51%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
99.07 USD (7.63%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.58% (99.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.49% (294.05 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY.i 659
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY.i 626
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY.i 56K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +27.83 USD
Pior negociação: -32 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +13.96 USD
Máxima perda consecutiva: -99.07 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EightcapLtd-Real-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Tokyo Precision FX opera de forma totalmente automática com um sistema de grade relaxado – sem martingale. Os tamanhos das posições são controlados e o risco é claramente definido.

Todas as operações abertas são protegidas por um stop loss global, eliminando o risco de perda total.

O sistema apresenta um alto fator de lucro e desempenho estável com risco moderado.

Principais vantagens:
– sem martingale
– sistema de grade controlado
– stop loss global para proteger a conta
– relação risco-retorno bem equilibrada
– desempenho constante e realista

📌 Veja também meus outros sinais no MQL5 para entender melhor minha abordagem e ganhar confiança.

Assine agora e aproveite!


Sem comentários
2025.08.21 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 10:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 20:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 12:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
