- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
659
利益トレード:
466 (70.71%)
損失トレード:
193 (29.29%)
ベストトレード:
27.83 USD
最悪のトレード:
-31.99 USD
総利益:
1 172.16 USD (92 688 pips)
総損失:
-545.95 USD (37 174 pips)
最大連続の勝ち:
14 (13.96 USD)
最大連続利益:
128.54 USD (10)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
54.20%
最大入金額:
12.28%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
6.32
長いトレード:
315 (47.80%)
短いトレード:
344 (52.20%)
プロフィットファクター:
2.15
期待されたペイオフ:
0.95 USD
平均利益:
2.52 USD
平均損失:
-2.83 USD
最大連続の負け:
5 (-99.07 USD)
最大連続損失:
-99.07 USD (5)
月間成長:
4.16%
年間予想:
50.51%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
99.07 USD (7.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.58% (99.07 USD)
エクイティによる:
22.49% (294.05 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY.i
|659
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY.i
|626
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY.i
|56K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +27.83 USD
最悪のトレード: -32 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +13.96 USD
最大連続損失: -99.07 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EightcapLtd-Real-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Tokyo Precision FX はマーチンゲールなしの穏やかなグリッドシステムを使用して完全自動で取引を行います。ポジションサイズは常にコントロールされており、リスクは明確に定義されています。
すべての保有ポジションには全体的なストップロスが設定されており、口座全損のリスクはありません。
システムは高いプロフィットファクターと安定したパフォーマンスを提供します。
✅ 主な特徴：
– マーチンゲール不使用
– コントロールされたグリッド戦略
– 口座を守る全体的なストップロス
– バランスの取れたリスクリワード
– 安定かつ現実的なパフォーマンス
📌 信頼を深めるためにも、MQL5で公開している他のシグナルもぜひご覧ください。
