シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Tokyo Precision FX
Pitt Petruschke

Tokyo Precision FX

Pitt Petruschke
レビュー0件
信頼性
31週間
1 / 9.4K USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 72%
EightcapLtd-Real-4
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
659
利益トレード:
466 (70.71%)
損失トレード:
193 (29.29%)
ベストトレード:
27.83 USD
最悪のトレード:
-31.99 USD
総利益:
1 172.16 USD (92 688 pips)
総損失:
-545.95 USD (37 174 pips)
最大連続の勝ち:
14 (13.96 USD)
最大連続利益:
128.54 USD (10)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
54.20%
最大入金額:
12.28%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
6.32
長いトレード:
315 (47.80%)
短いトレード:
344 (52.20%)
プロフィットファクター:
2.15
期待されたペイオフ:
0.95 USD
平均利益:
2.52 USD
平均損失:
-2.83 USD
最大連続の負け:
5 (-99.07 USD)
最大連続損失:
-99.07 USD (5)
月間成長:
4.16%
年間予想:
50.51%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
99.07 USD (7.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.58% (99.07 USD)
エクイティによる:
22.49% (294.05 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY.i 659
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY.i 626
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY.i 56K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +27.83 USD
最悪のトレード: -32 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +13.96 USD
最大連続損失: -99.07 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EightcapLtd-Real-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Tokyo Precision FX はマーチンゲールなしの穏やかなグリッドシステムを使用して完全自動で取引を行います。ポジションサイズは常にコントロールされており、リスクは明確に定義されています。

すべての保有ポジションには全体的なストップロスが設定されており、口座全損のリスクはありません。

システムは高いプロフィットファクターと安定したパフォーマンスを提供します。

主な特徴：
– マーチンゲール不使用
– コントロールされたグリッド戦略
– 口座を守る全体的なストップロス
– バランスの取れたリスクリワード
– 安定かつ現実的なパフォーマンス

📌 信頼を深めるためにも、MQL5で公開している他のシグナルもぜひご覧ください。

今すぐ購読して利益を手に入れましょう！


レビューなし
2025.08.21 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 10:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 20:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 12:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Tokyo Precision FX
30 USD/月
72%
1
9.4K
USD
1K
USD
31
100%
659
70%
54%
2.14
0.95
USD
22%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください