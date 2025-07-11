- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY.i
|659
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY.i
|626
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY.i
|56K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Tokyo Precision FX opera de forma totalmente automática con un sistema de grid relajado – sin martingala. El tamaño de las posiciones se mantiene controlado y el riesgo está claramente definido.
Todas las operaciones abiertas están protegidas por un stop loss global, por lo que una pérdida total no es posible.
El sistema ofrece un alto factor de beneficio y un rendimiento estable con riesgo moderado.
✅ Ventajas principales:
– sin martingala
– grid controlado
– stop loss global protege la cuenta
– relación riesgo-beneficio equilibrada
– rendimiento constante y realista
