Pitt Petruschke

Tokyo Precision FX

Pitt Petruschke
0 comentarios
Fiabilidad
31 semanas
1 / 9.4K USD
incremento desde 2025 72%
EightcapLtd-Real-4
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
659
Transacciones Rentables:
466 (70.71%)
Transacciones Irrentables:
193 (29.29%)
Mejor transacción:
27.83 USD
Peor transacción:
-31.99 USD
Beneficio Bruto:
1 172.16 USD (92 688 pips)
Pérdidas Brutas:
-545.95 USD (37 174 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (13.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
128.54 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
54.20%
Carga máxima del depósito:
12.28%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
6.32
Transacciones Largas:
315 (47.80%)
Transacciones Cortas:
344 (52.20%)
Factor de Beneficio:
2.15
Beneficio Esperado:
0.95 USD
Beneficio medio:
2.52 USD
Pérdidas medias:
-2.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-99.07 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-99.07 USD (5)
Crecimiento al mes:
4.16%
Pronóstico anual:
50.51%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
99.07 USD (7.63%)
Reducción relativa:
De balance:
7.58% (99.07 USD)
De fondos:
22.49% (294.05 USD)

Tokyo Precision FX opera de forma totalmente automática con un sistema de grid relajado – sin martingala. El tamaño de las posiciones se mantiene controlado y el riesgo está claramente definido.

Todas las operaciones abiertas están protegidas por un stop loss global, por lo que una pérdida total no es posible.

El sistema ofrece un alto factor de beneficio y un rendimiento estable con riesgo moderado.

Ventajas principales:
– sin martingala
– grid controlado
– stop loss global protege la cuenta
– relación riesgo-beneficio equilibrada
– rendimiento constante y realista

📌 Consulta también mis otras señales en MQL5 para ganar confianza y conocer mejor mi enfoque de trading.

¡Suscríbete ahora y aprovecha!


2025.08.21 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 10:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 20:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 12:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
