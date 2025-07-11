- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY.i
|661
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY.i
|628
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY.i
|57K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EightcapLtd-Real-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Tokyo Precision FX handelt vollautomatisch mit einem entspannten Grid-System – jedoch ohne Martingale. Die Positionsgrößen bleiben kontrolliert, das Risiko ist klar definiert.
Alle offenen Positionen werden im Gesamtkontext durch einen übergeordneten Stop Loss abgesichert, sodass ein Totalverlust ausgeschlossen ist.
Das System überzeugt durch einen hohen Profitfaktor und eine stabile Performance bei gleichzeitig moderatem Risiko.
✅ Merkmale im Überblick:
– kein Martingale
– kontrolliertes Grid-System
– globaler Stop Loss schützt das Gesamtkonto
– durchdachtes Verhältnis zwischen Risiko und Gewinn
– konstante, realistische Performance
📌 Bitte werfen Sie auch einen Blick auf meine weiteren Signale auf MQL5, um Vertrauen aufzubauen und meine Handelsweise besser kennenzulernen.
