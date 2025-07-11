Tokyo Precision FX handelt vollautomatisch mit einem entspannten Grid-System – jedoch ohne Martingale. Die Positionsgrößen bleiben kontrolliert, das Risiko ist klar definiert.

Alle offenen Positionen werden im Gesamtkontext durch einen übergeordneten Stop Loss abgesichert, sodass ein Totalverlust ausgeschlossen ist.

Das System überzeugt durch einen hohen Profitfaktor und eine stabile Performance bei gleichzeitig moderatem Risiko.

✅ Merkmale im Überblick:

– kein Martingale

– kontrolliertes Grid-System

– globaler Stop Loss schützt das Gesamtkonto

– durchdachtes Verhältnis zwischen Risiko und Gewinn

– konstante, realistische Performance

📌 Bitte werfen Sie auch einen Blick auf meine weiteren Signale auf MQL5, um Vertrauen aufzubauen und meine Handelsweise besser kennenzulernen.



