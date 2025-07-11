SignaleKategorien
Pitt Petruschke

Tokyo Precision FX

Pitt Petruschke
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
31 Wochen
1 / 9.4K USD
Wachstum seit 2025 73%
EightcapLtd-Real-4
1:200
Trades insgesamt:
661
Gewinntrades:
468 (70.80%)
Verlusttrades:
193 (29.20%)
Bester Trade:
27.83 USD
Schlechtester Trade:
-31.99 USD
Bruttoprofit:
1 173.98 USD (92 850 pips)
Bruttoverlust:
-545.95 USD (37 174 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (13.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
128.54 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
54.20%
Max deposit load:
12.28%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
6.34
Long-Positionen:
317 (47.96%)
Short-Positionen:
344 (52.04%)
Profit-Faktor:
2.15
Mathematische Gewinnerwartung:
0.95 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.51 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.83 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-99.07 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-99.07 USD (5)
Wachstum pro Monat :
3.38%
Jahresprognose:
41.04%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
99.07 USD (7.63%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.58% (99.07 USD)
Kapital:
22.49% (294.05 USD)

Bester Trade: +27.83 USD
Schlechtester Trade: -32 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +13.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -99.07 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EightcapLtd-Real-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Tokyo Precision FX handelt vollautomatisch mit einem entspannten Grid-System – jedoch ohne Martingale. Die Positionsgrößen bleiben kontrolliert, das Risiko ist klar definiert.

Alle offenen Positionen werden im Gesamtkontext durch einen übergeordneten Stop Loss abgesichert, sodass ein Totalverlust ausgeschlossen ist.

Das System überzeugt durch einen hohen Profitfaktor und eine stabile Performance bei gleichzeitig moderatem Risiko.

✅ Merkmale im Überblick:
– kein Martingale
– kontrolliertes Grid-System
– globaler Stop Loss schützt das Gesamtkonto
– durchdachtes Verhältnis zwischen Risiko und Gewinn
– konstante, realistische Performance

📌 Bitte werfen Sie auch einen Blick auf meine weiteren Signale auf MQL5, um Vertrauen aufzubauen und meine Handelsweise besser kennenzulernen.


Keine Bewertungen
2025.08.21 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 10:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 20:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 12:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
