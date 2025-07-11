СигналыРазделы
Pitt Petruschke

Tokyo Precision FX

Pitt Petruschke
0 отзывов
Надежность
30 недель
1 / 9.4K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 72%
EightcapLtd-Real-4
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
654
Прибыльных трейдов:
463 (70.79%)
Убыточных трейдов:
191 (29.20%)
Лучший трейд:
27.83 USD
Худший трейд:
-31.99 USD
Общая прибыль:
1 169.94 USD (92 484 pips)
Общий убыток:
-545.15 USD (37 140 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (13.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
128.54 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
54.20%
Макс. загрузка депозита:
12.28%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
6.31
Длинных трейдов:
313 (47.86%)
Коротких трейдов:
341 (52.14%)
Профит фактор:
2.15
Мат. ожидание:
0.96 USD
Средняя прибыль:
2.53 USD
Средний убыток:
-2.85 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-99.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-99.07 USD (5)
Прирост в месяц:
5.06%
Годовой прогноз:
61.42%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
99.07 USD (7.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.58% (99.07 USD)
По эквити:
22.49% (294.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY.i 654
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY.i 625
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY.i 56K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +27.83 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +13.96 USD
Макс. убыток в серии: -99.07 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EightcapLtd-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Tokyo Precision FX работает полностью автоматически, используя умеренную сеточную стратегию – без мартингейла. Размеры позиций остаются под контролем, а риск чётко ограничен.

Все открытые сделки защищены глобальным стоп-лоссом, поэтому полный слив депозита исключён.

Система демонстрирует высокий фактор прибыли и стабильную работу при умеренных рисках.

Преимущества:
– без мартингейла
– контролируемая сетка
– глобальный стоп-лосс для защиты счёта
– сбалансированное соотношение риска и прибыли
– стабильная и реалистичная производительность

📌 Ознакомьтесь также с моими другими сигналами на MQL5, чтобы лучше понять мою торговую стратегию.

Подпишитесь сейчас и начните зарабатывать!


Нет отзывов
2025.08.21 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 10:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 20:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 12:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.