- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY.i
|654
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY.i
|625
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY.i
|56K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EightcapLtd-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Tokyo Precision FX работает полностью автоматически, используя умеренную сеточную стратегию – без мартингейла. Размеры позиций остаются под контролем, а риск чётко ограничен.
Все открытые сделки защищены глобальным стоп-лоссом, поэтому полный слив депозита исключён.
Система демонстрирует высокий фактор прибыли и стабильную работу при умеренных рисках.
✅ Преимущества:
– без мартингейла
– контролируемая сетка
– глобальный стоп-лосс для защиты счёта
– сбалансированное соотношение риска и прибыли
– стабильная и реалистичная производительность
📌 Ознакомьтесь также с моими другими сигналами на MQL5, чтобы лучше понять мою торговую стратегию.
Подпишитесь сейчас и начните зарабатывать!
USD
USD
USD