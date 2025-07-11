- 자본
- 축소
트레이드:
677
이익 거래:
480 (70.90%)
손실 거래:
197 (29.10%)
최고의 거래:
27.83 USD
최악의 거래:
-31.99 USD
총 수익:
1 186.22 USD (93 934 pips)
총 손실:
-549.98 USD (37 462 pips)
연속 최대 이익:
14 (13.96 USD)
연속 최대 이익:
128.54 USD (10)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
52.99%
최대 입금량:
12.28%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
6.42
롱(주식매수):
323 (47.71%)
숏(주식차입매도):
354 (52.29%)
수익 요인:
2.16
기대수익:
0.94 USD
평균 이익:
2.47 USD
평균 손실:
-2.79 USD
연속 최대 손실:
5 (-99.07 USD)
연속 최대 손실:
-99.07 USD (5)
월별 성장률:
3.23%
연간 예측:
39.17%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
99.07 USD (7.63%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.58% (99.07 USD)
자본금별:
22.49% (294.05 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY.i
|677
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY.i
|636
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY.i
|57K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +27.83 USD
최악의 거래: -32 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +13.96 USD
연속 최대 손실: -99.07 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EightcapLtd-Real-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Tokyo Precision FX는 마틴게일 없이 완화된 그리드 시스템을 사용하여 완전 자동으로 거래합니다. 포지션 크기는 엄격히 제어되며, 위험도 명확하게 정의되어 있습니다.
모든 오픈 포지션은 **전체적인 손절선(Stop Loss)**으로 보호되어 있어 계좌 전액 손실은 불가능합니다.
이 시스템은 높은 수익 인자와 안정적인 성과를 제공합니다.
✅ 주요 특징:
– 마틴게일 없음
– 제어된 그리드 시스템
– 계좌를 보호하는 전체 손절 장치
– 균형 잡힌 위험-수익 비율
– 안정적이고 현실적인 수익률
📌 신뢰를 높이기 위해 MQL5에 등록된 다른 시그널도 함께 확인해보세요.
지금 구독하고 수익을 경험하세요!
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
74%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
32
100%
677
70%
53%
2.15
0.94
USD
USD
22%
1:200