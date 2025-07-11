Tokyo Precision FX는 마틴게일 없이 완화된 그리드 시스템을 사용하여 완전 자동으로 거래합니다. 포지션 크기는 엄격히 제어되며, 위험도 명확하게 정의되어 있습니다.

모든 오픈 포지션은 **전체적인 손절선(Stop Loss)**으로 보호되어 있어 계좌 전액 손실은 불가능합니다.

이 시스템은 높은 수익 인자와 안정적인 성과를 제공합니다.

✅ 주요 특징:

– 마틴게일 없음

– 제어된 그리드 시스템

– 계좌를 보호하는 전체 손절 장치

– 균형 잡힌 위험-수익 비율

– 안정적이고 현실적인 수익률

📌 신뢰를 높이기 위해 MQL5에 등록된 다른 시그널도 함께 확인해보세요.

지금 구독하고 수익을 경험하세요!



