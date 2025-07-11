시그널섹션
Pitt Petruschke

Tokyo Precision FX

Pitt Petruschke
0 리뷰
안정성
32
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 74%
EightcapLtd-Real-4
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
677
이익 거래:
480 (70.90%)
손실 거래:
197 (29.10%)
최고의 거래:
27.83 USD
최악의 거래:
-31.99 USD
총 수익:
1 186.22 USD (93 934 pips)
총 손실:
-549.98 USD (37 462 pips)
연속 최대 이익:
14 (13.96 USD)
연속 최대 이익:
128.54 USD (10)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
52.99%
최대 입금량:
12.28%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
6.42
롱(주식매수):
323 (47.71%)
숏(주식차입매도):
354 (52.29%)
수익 요인:
2.16
기대수익:
0.94 USD
평균 이익:
2.47 USD
평균 손실:
-2.79 USD
연속 최대 손실:
5 (-99.07 USD)
연속 최대 손실:
-99.07 USD (5)
월별 성장률:
3.23%
연간 예측:
39.17%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
99.07 USD (7.63%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.58% (99.07 USD)
자본금별:
22.49% (294.05 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY.i 677
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY.i 636
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY.i 57K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +27.83 USD
최악의 거래: -32 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +13.96 USD
연속 최대 손실: -99.07 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EightcapLtd-Real-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Tokyo Precision FX는 마틴게일 없이 완화된 그리드 시스템을 사용하여 완전 자동으로 거래합니다. 포지션 크기는 엄격히 제어되며, 위험도 명확하게 정의되어 있습니다.

모든 오픈 포지션은 **전체적인 손절선(Stop Loss)**으로 보호되어 있어 계좌 전액 손실은 불가능합니다.

이 시스템은 높은 수익 인자와 안정적인 성과를 제공합니다.

주요 특징:
– 마틴게일 없음
– 제어된 그리드 시스템
– 계좌를 보호하는 전체 손절 장치
– 균형 잡힌 위험-수익 비율
– 안정적이고 현실적인 수익률

📌 신뢰를 높이기 위해 MQL5에 등록된 다른 시그널도 함께 확인해보세요.

지금 구독하고 수익을 경험하세요!


리뷰 없음
2025.08.21 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 10:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 20:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 12:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
