- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
655
盈利交易:
463 (70.68%)
亏损交易:
192 (29.31%)
最好交易:
27.83 USD
最差交易:
-31.99 USD
毛利:
1 169.94 USD (92 484 pips)
毛利亏损:
-545.84 USD (37 173 pips)
最大连续赢利:
14 (13.96 USD)
最大连续盈利:
128.54 USD (10)
夏普比率:
0.20
交易活动:
54.20%
最大入金加载:
12.28%
最近交易:
8 几分钟前
每周交易:
16
平均持有时间:
19 小时
采收率:
6.30
长期交易:
313 (47.79%)
短期交易:
342 (52.21%)
利润因子:
2.14
预期回报:
0.95 USD
平均利润:
2.53 USD
平均损失:
-2.84 USD
最大连续失误:
5 (-99.07 USD)
最大连续亏损:
-99.07 USD (5)
每月增长:
4.51%
年度预测:
54.66%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
99.07 USD (7.63%)
相对跌幅:
结余:
7.58% (99.07 USD)
净值:
22.49% (294.05 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY.i
|655
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY.i
|624
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY.i
|56K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +27.83 USD
最差交易: -32 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +13.96 USD
最大连续亏损: -99.07 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EightcapLtd-Real-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Tokyo Precision FX 是一个**使用轻松网格系统（无马丁策略）**的全自动交易系统。头寸规模受到严格控制，风险明确可控。
所有未平仓订单均受到全局止损保护，因此不会发生账户爆仓。
该系统具有高利润因子，在保持适度风险的前提下实现稳定收益。
✅ 核心优势：
– 无马丁策略
– 控制良好的网格系统
– 全局止损保护账户安全
– 风险与收益平衡合理
– 稳定且现实的表现
📌 也欢迎查看我在 MQL5 上的其他信号，以便更全面了解我的交易风格。
立即订阅，开始获利！
