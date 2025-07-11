信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Tokyo Precision FX
Pitt Petruschke

Tokyo Precision FX

Pitt Petruschke
0条评论
可靠性
31
1 / 9.4K USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 72%
EightcapLtd-Real-4
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
655
盈利交易:
463 (70.68%)
亏损交易:
192 (29.31%)
最好交易:
27.83 USD
最差交易:
-31.99 USD
毛利:
1 169.94 USD (92 484 pips)
毛利亏损:
-545.84 USD (37 173 pips)
最大连续赢利:
14 (13.96 USD)
最大连续盈利:
128.54 USD (10)
夏普比率:
0.20
交易活动:
54.20%
最大入金加载:
12.28%
最近交易:
8 几分钟前
每周交易:
16
平均持有时间:
19 小时
采收率:
6.30
长期交易:
313 (47.79%)
短期交易:
342 (52.21%)
利润因子:
2.14
预期回报:
0.95 USD
平均利润:
2.53 USD
平均损失:
-2.84 USD
最大连续失误:
5 (-99.07 USD)
最大连续亏损:
-99.07 USD (5)
每月增长:
4.51%
年度预测:
54.66%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
99.07 USD (7.63%)
相对跌幅:
结余:
7.58% (99.07 USD)
净值:
22.49% (294.05 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY.i 655
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY.i 624
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY.i 56K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +27.83 USD
最差交易: -32 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +13.96 USD
最大连续亏损: -99.07 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EightcapLtd-Real-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Tokyo Precision FX 是一个**使用轻松网格系统（无马丁策略）**的全自动交易系统。头寸规模受到严格控制，风险明确可控。

所有未平仓订单均受到全局止损保护，因此不会发生账户爆仓。

该系统具有高利润因子，在保持适度风险的前提下实现稳定收益。

核心优势：
– 无马丁策略
– 控制良好的网格系统
– 全局止损保护账户安全
– 风险与收益平衡合理
– 稳定且现实的表现

📌 也欢迎查看我在 MQL5 上的其他信号，以便更全面了解我的交易风格。

立即订阅，开始获利！


没有评论
2025.08.21 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 10:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 20:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 12:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Tokyo Precision FX
每月30 USD
72%
1
9.4K
USD
1K
USD
31
100%
655
70%
54%
2.14
0.95
USD
22%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载