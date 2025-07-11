Tokyo Precision FX opera in modo completamente automatico con un sistema a griglia rilassato – senza martingala. Le dimensioni delle posizioni sono sempre sotto controllo e il rischio è ben definito.

Tutte le operazioni aperte sono protette da uno stop loss globale, quindi una perdita totale non è possibile.

Il sistema offre un alto fattore di profitto e una performance stabile con rischio moderato.

✅ Caratteristiche principali:

– nessuna martingala

– sistema a griglia controllato

– stop loss globale per proteggere il conto

– rapporto rischio/rendimento ben bilanciato

– performance costante e realistica

📌 Dai un’occhiata anche ai miei altri segnali su MQL5 per costruire fiducia e conoscere meglio la mia strategia.

Abbonati ora e approfittane!



