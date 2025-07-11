SegnaliSezioni
Pitt Petruschke

Tokyo Precision FX

Pitt Petruschke
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 43%
EightcapLtd-Real-4
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
393
Profit Trade:
281 (71.50%)
Loss Trade:
112 (28.50%)
Best Trade:
27.83 USD
Worst Trade:
-31.99 USD
Profitto lordo:
785.95 USD (60 016 pips)
Perdita lorda:
-362.00 USD (25 055 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (13.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
128.54 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
71.79%
Massimo carico di deposito:
12.28%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
4.28
Long Trade:
201 (51.15%)
Short Trade:
192 (48.85%)
Fattore di profitto:
2.17
Profitto previsto:
1.08 USD
Profitto medio:
2.80 USD
Perdita media:
-3.23 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-99.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-99.07 USD (5)
Crescita mensile:
7.34%
Previsione annuale:
89.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
99.07 USD (7.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.58% (99.07 USD)
Per equità:
22.49% (294.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY.i 393
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY.i 424
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY.i 35K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +27.83 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +13.96 USD
Massima perdita consecutiva: -99.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapLtd-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Tokyo Precision FX opera in modo completamente automatico con un sistema a griglia rilassato – senza martingala. Le dimensioni delle posizioni sono sempre sotto controllo e il rischio è ben definito.

Tutte le operazioni aperte sono protette da uno stop loss globale, quindi una perdita totale non è possibile.

Il sistema offre un alto fattore di profitto e una performance stabile con rischio moderato.

Caratteristiche principali:
– nessuna martingala
– sistema a griglia controllato
– stop loss globale per proteggere il conto
– rapporto rischio/rendimento ben bilanciato
– performance costante e realistica

📌 Dai un’occhiata anche ai miei altri segnali su MQL5 per costruire fiducia e conoscere meglio la mia strategia.

Abbonati ora e approfittane!


Non ci sono recensioni
2025.08.21 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 10:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 20:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 12:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
