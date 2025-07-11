- Crescita
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY.i
|393
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY.i
|424
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY.i
|35K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapLtd-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Tokyo Precision FX opera in modo completamente automatico con un sistema a griglia rilassato – senza martingala. Le dimensioni delle posizioni sono sempre sotto controllo e il rischio è ben definito.
Tutte le operazioni aperte sono protette da uno stop loss globale, quindi una perdita totale non è possibile.
Il sistema offre un alto fattore di profitto e una performance stabile con rischio moderato.
✅ Caratteristiche principali:
– nessuna martingala
– sistema a griglia controllato
– stop loss globale per proteggere il conto
– rapporto rischio/rendimento ben bilanciato
– performance costante e realistica
📌 Dai un’occhiata anche ai miei altri segnali su MQL5 per costruire fiducia e conoscere meglio la mia strategia.
