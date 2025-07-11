SinyallerBölümler
Shahzaib Ghani

Engr Trades

Shahzaib Ghani
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
FTMO-Server3
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
70
Kârla kapanan işlemler:
35 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (50.00%)
En iyi işlem:
133.48 USD
En kötü işlem:
-104.74 USD
Brüt kâr:
1 165.58 USD (71 358 pips)
Brüt zarar:
-1 049.99 USD (54 184 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (144.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
222.76 USD (3)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
3.98%
Maks. mevduat yükü:
35.45%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.54
Alış işlemleri:
49 (70.00%)
Satış işlemleri:
21 (30.00%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
1.65 USD
Ortalama kâr:
33.30 USD
Ortalama zarar:
-30.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-214.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-214.31 USD (6)
Aylık büyüme:
-1.95%
Yıllık tahmin:
-23.69%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
119.31 USD
Maksimum:
214.31 USD (2.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.07% (214.31 USD)
Varlığa göre:
0.55% (55.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US100.cash 27
EURUSD 14
XAUUSD 11
GBPJPY 7
ETHUSD 3
GBPUSD 3
USDCHF 1
USDJPY 1
AUDCAD 1
USDCAD 1
AUDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US100.cash -60
EURUSD 151
XAUUSD 120
GBPJPY -156
ETHUSD 15
GBPUSD 83
USDCHF -17
USDJPY 11
AUDCAD -13
USDCAD -17
AUDJPY 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US100.cash 12K
EURUSD 932
XAUUSD 1.4K
GBPJPY 132
ETHUSD 2.8K
GBPUSD 312
USDCHF -29
USDJPY 131
AUDCAD -62
USDCAD -48
AUDJPY -13
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +133.48 USD
En kötü işlem: -105 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +144.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -214.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Swing trades and sclaping of Gold, US100 and major US currencies
İnceleme yok
2025.09.23 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.03 14:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.27 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 14:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 07:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Engr Trades
Ayda 50 USD
1%
0
0
USD
10K
USD
14
0%
70
50%
4%
1.11
1.65
USD
2%
1:30
