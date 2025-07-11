SegnaliSezioni
Shahzaib Ghani

Engr Trades

Shahzaib Ghani
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 1%
FTMO-Server3
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
70
Profit Trade:
35 (50.00%)
Loss Trade:
35 (50.00%)
Best Trade:
133.48 USD
Worst Trade:
-104.74 USD
Profitto lordo:
1 165.58 USD (71 358 pips)
Perdita lorda:
-1 049.99 USD (54 184 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (144.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
222.76 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
3.98%
Massimo carico di deposito:
35.45%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.54
Long Trade:
49 (70.00%)
Short Trade:
21 (30.00%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
1.65 USD
Profitto medio:
33.30 USD
Perdita media:
-30.00 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-214.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-214.31 USD (6)
Crescita mensile:
-1.95%
Previsione annuale:
-23.69%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
119.31 USD
Massimale:
214.31 USD (2.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.07% (214.31 USD)
Per equità:
0.55% (55.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US100.cash 27
EURUSD 14
XAUUSD 11
GBPJPY 7
ETHUSD 3
GBPUSD 3
USDCHF 1
USDJPY 1
AUDCAD 1
USDCAD 1
AUDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US100.cash -60
EURUSD 151
XAUUSD 120
GBPJPY -156
ETHUSD 15
GBPUSD 83
USDCHF -17
USDJPY 11
AUDCAD -13
USDCAD -17
AUDJPY 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US100.cash 12K
EURUSD 932
XAUUSD 1.4K
GBPJPY 132
ETHUSD 2.8K
GBPUSD 312
USDCHF -29
USDJPY 131
AUDCAD -62
USDCAD -48
AUDJPY -13
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +133.48 USD
Worst Trade: -105 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +144.19 USD
Massima perdita consecutiva: -214.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Swing trades and sclaping of Gold, US100 and major US currencies
Non ci sono recensioni
2025.09.23 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.03 14:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.27 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 14:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 07:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Engr Trades
50USD al mese
1%
0
0
USD
10K
USD
14
0%
70
50%
4%
1.11
1.65
USD
2%
1:30
