- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
109
盈利交易:
51 (46.78%)
亏损交易:
58 (53.21%)
最好交易:
136.13 USD
最差交易:
-130.19 USD
毛利:
2 136.42 USD (170 246 pips)
毛利亏损:
-2 282.71 USD (183 197 pips)
最大连续赢利:
6 (144.19 USD)
最大连续盈利:
223.96 USD (2)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
14.60%
最大入金加载:
80.74%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
8 小时
采收率:
-0.22
长期交易:
62 (56.88%)
短期交易:
47 (43.12%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-1.34 USD
平均利润:
41.89 USD
平均损失:
-39.36 USD
最大连续失误:
6 (-214.31 USD)
最大连续亏损:
-351.49 USD (5)
每月增长:
-0.35%
年度预测:
-4.24%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
347.21 USD
最大值:
677.11 USD (6.55%)
相对跌幅:
结余:
6.55% (677.11 USD)
净值:
1.27% (127.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US100.cash
|37
|XAUUSD
|28
|EURUSD
|21
|GBPJPY
|8
|ETHUSD
|5
|GBPUSD
|3
|USDCHF
|1
|USDJPY
|1
|AUDCAD
|1
|USDCAD
|1
|AUDJPY
|1
|XRPUSD
|1
|EURJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US100.cash
|72
|XAUUSD
|-124
|EURUSD
|96
|GBPJPY
|-105
|ETHUSD
|-151
|GBPUSD
|83
|USDCHF
|-17
|USDJPY
|11
|AUDCAD
|-13
|USDCAD
|-17
|AUDJPY
|0
|XRPUSD
|19
|EURJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US100.cash
|28K
|XAUUSD
|-27K
|EURUSD
|917
|GBPJPY
|613
|ETHUSD
|-18K
|GBPUSD
|312
|USDCHF
|-29
|USDJPY
|131
|AUDCAD
|-62
|USDCAD
|-48
|AUDJPY
|-13
|XRPUSD
|1.9K
|EURJPY
|-13
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +136.13 USD
最差交易: -130 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +144.19 USD
最大连续亏损: -214.31 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Swing trades and sclaping of Gold, US100 and major US currencies
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
-1%
0
0
USD
USD
9.9K
USD
USD
26
0%
109
46%
15%
0.93
-1.34
USD
USD
7%
1:30