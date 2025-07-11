信号部分
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
109
盈利交易:
51 (46.78%)
亏损交易:
58 (53.21%)
最好交易:
136.13 USD
最差交易:
-130.19 USD
毛利:
2 136.42 USD (170 246 pips)
毛利亏损:
-2 282.71 USD (183 197 pips)
最大连续赢利:
6 (144.19 USD)
最大连续盈利:
223.96 USD (2)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
14.60%
最大入金加载:
80.74%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
8 小时
采收率:
-0.22
长期交易:
62 (56.88%)
短期交易:
47 (43.12%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-1.34 USD
平均利润:
41.89 USD
平均损失:
-39.36 USD
最大连续失误:
6 (-214.31 USD)
最大连续亏损:
-351.49 USD (5)
每月增长:
-0.35%
年度预测:
-4.24%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
347.21 USD
最大值:
677.11 USD (6.55%)
相对跌幅:
结余:
6.55% (677.11 USD)
净值:
1.27% (127.26 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US100.cash 37
XAUUSD 28
EURUSD 21
GBPJPY 8
ETHUSD 5
GBPUSD 3
USDCHF 1
USDJPY 1
AUDCAD 1
USDCAD 1
AUDJPY 1
XRPUSD 1
EURJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US100.cash 72
XAUUSD -124
EURUSD 96
GBPJPY -105
ETHUSD -151
GBPUSD 83
USDCHF -17
USDJPY 11
AUDCAD -13
USDCAD -17
AUDJPY 0
XRPUSD 19
EURJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US100.cash 28K
XAUUSD -27K
EURUSD 917
GBPJPY 613
ETHUSD -18K
GBPUSD 312
USDCHF -29
USDJPY 131
AUDCAD -62
USDCAD -48
AUDJPY -13
XRPUSD 1.9K
EURJPY -13
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +136.13 USD
最差交易: -130 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +144.19 USD
最大连续亏损: -214.31 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

2025.11.26 16:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 09:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 09:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 11:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.18 08:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 08:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 09:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 08:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 14:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 08:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 05:50
No swaps are charged on the signal account
2025.10.12 11:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
