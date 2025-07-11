SinaisSeções
Shahzaib Ghani

Engr Trades

Shahzaib Ghani
0 comentários
27 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 -1%
FTMO-Server3
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
110
Negociações com lucro:
52 (47.27%)
Negociações com perda:
58 (52.73%)
Melhor negociação:
136.13 USD
Pior negociação:
-130.19 USD
Lucro bruto:
2 228.06 USD (179 834 pips)
Perda bruta:
-2 282.71 USD (183 197 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (144.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
272.69 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
14.60%
Depósito máximo carregado:
80.74%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
-0.08
Negociações longas:
63 (57.27%)
Negociações curtas:
47 (42.73%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-0.50 USD
Lucro médio:
42.85 USD
Perda média:
-39.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-214.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-351.49 USD (5)
Crescimento mensal:
-0.59%
Previsão anual:
-7.15%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
347.21 USD
Máximo:
677.11 USD (6.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.55% (677.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.27% (127.26 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US100.cash 37
XAUUSD 29
EURUSD 21
GBPJPY 8
ETHUSD 5
GBPUSD 3
USDCHF 1
USDJPY 1
AUDCAD 1
USDCAD 1
AUDJPY 1
XRPUSD 1
EURJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US100.cash 72
XAUUSD -32
EURUSD 96
GBPJPY -105
ETHUSD -151
GBPUSD 83
USDCHF -17
USDJPY 11
AUDCAD -13
USDCAD -17
AUDJPY 0
XRPUSD 19
EURJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US100.cash 28K
XAUUSD -17K
EURUSD 917
GBPJPY 613
ETHUSD -18K
GBPUSD 312
USDCHF -29
USDJPY 131
AUDCAD -62
USDCAD -48
AUDJPY -13
XRPUSD 1.9K
EURJPY -13
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +136.13 USD
Pior negociação: -130 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +144.19 USD
Máxima perda consecutiva: -214.31 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Swing trades and sclaping of Gold, US100 and major US currencies
2025.11.26 16:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 09:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 09:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 11:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.18 08:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 08:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 09:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 08:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 14:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 08:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 05:50
No swaps are charged on the signal account
2025.10.12 11:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
