Shahzaib Ghani

Engr Trades

Shahzaib Ghani
0 отзывов
26 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 -1%
FTMO-Server3
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
109
Прибыльных трейдов:
51 (46.78%)
Убыточных трейдов:
58 (53.21%)
Лучший трейд:
136.13 USD
Худший трейд:
-130.19 USD
Общая прибыль:
2 136.42 USD (170 246 pips)
Общий убыток:
-2 282.71 USD (183 197 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (144.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
223.96 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
13.55%
Макс. загрузка депозита:
80.74%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
-0.22
Длинных трейдов:
62 (56.88%)
Коротких трейдов:
47 (43.12%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-1.34 USD
Средняя прибыль:
41.89 USD
Средний убыток:
-39.36 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-214.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-351.49 USD (5)
Прирост в месяц:
-0.35%
Годовой прогноз:
-4.24%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
347.21 USD
Максимальная:
677.11 USD (6.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.55% (677.11 USD)
По эквити:
1.27% (127.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US100.cash 37
XAUUSD 28
EURUSD 21
GBPJPY 8
ETHUSD 5
GBPUSD 3
USDCHF 1
USDJPY 1
AUDCAD 1
USDCAD 1
AUDJPY 1
XRPUSD 1
EURJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US100.cash 72
XAUUSD -124
EURUSD 96
GBPJPY -105
ETHUSD -151
GBPUSD 83
USDCHF -17
USDJPY 11
AUDCAD -13
USDCAD -17
AUDJPY 0
XRPUSD 19
EURJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US100.cash 28K
XAUUSD -27K
EURUSD 917
GBPJPY 613
ETHUSD -18K
GBPUSD 312
USDCHF -29
USDJPY 131
AUDCAD -62
USDCAD -48
AUDJPY -13
XRPUSD 1.9K
EURJPY -13
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +136.13 USD
Худший трейд: -130 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +144.19 USD
Макс. убыток в серии: -214.31 USD

Swing trades and sclaping of Gold, US100 and major US currencies
