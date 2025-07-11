SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Engr Trades
Shahzaib Ghani

Engr Trades

Shahzaib Ghani
0 comentarios
27 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 -1%
FTMO-Server3
1:30
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
110
Transacciones Rentables:
52 (47.27%)
Transacciones Irrentables:
58 (52.73%)
Mejor transacción:
136.13 USD
Peor transacción:
-130.19 USD
Beneficio Bruto:
2 228.06 USD (179 834 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 282.71 USD (183 197 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (144.19 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
272.69 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
14.60%
Carga máxima del depósito:
80.74%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
-0.08
Transacciones Largas:
63 (57.27%)
Transacciones Cortas:
47 (42.73%)
Factor de Beneficio:
0.98
Beneficio Esperado:
-0.50 USD
Beneficio medio:
42.85 USD
Pérdidas medias:
-39.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-214.31 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-351.49 USD (5)
Crecimiento al mes:
-0.59%
Pronóstico anual:
-7.15%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
347.21 USD
Máxima:
677.11 USD (6.55%)
Reducción relativa:
De balance:
6.55% (677.11 USD)
De fondos:
1.27% (127.26 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
US100.cash 37
XAUUSD 29
EURUSD 21
GBPJPY 8
ETHUSD 5
GBPUSD 3
USDCHF 1
USDJPY 1
AUDCAD 1
USDCAD 1
AUDJPY 1
XRPUSD 1
EURJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
US100.cash 72
XAUUSD -32
EURUSD 96
GBPJPY -105
ETHUSD -151
GBPUSD 83
USDCHF -17
USDJPY 11
AUDCAD -13
USDCAD -17
AUDJPY 0
XRPUSD 19
EURJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
US100.cash 28K
XAUUSD -17K
EURUSD 917
GBPJPY 613
ETHUSD -18K
GBPUSD 312
USDCHF -29
USDJPY 131
AUDCAD -62
USDCAD -48
AUDJPY -13
XRPUSD 1.9K
EURJPY -13
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +136.13 USD
Peor transacción: -130 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +144.19 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -214.31 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FTMO-Server3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Swing trades and sclaping of Gold, US100 and major US currencies
2025.11.26 16:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 09:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 09:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 11:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.18 08:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 08:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 09:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 08:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 14:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 08:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 05:50
No swaps are charged on the signal account
2025.10.12 11:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Engr Trades
50 USD al mes
-1%
0
0
USD
9.9K
USD
27
0%
110
47%
15%
0.97
-0.50
USD
7%
1:30
