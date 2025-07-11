SignauxSections
Shahzaib Ghani

Engr Trades

Shahzaib Ghani
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
FTMO-Server3
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
70
Bénéfice trades:
35 (50.00%)
Perte trades:
35 (50.00%)
Meilleure transaction:
133.48 USD
Pire transaction:
-104.74 USD
Bénéfice brut:
1 165.58 USD (71 358 pips)
Perte brute:
-1 049.99 USD (54 184 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (144.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
222.76 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
3.98%
Charge de dépôt maximale:
35.45%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.54
Longs trades:
49 (70.00%)
Courts trades:
21 (30.00%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
1.65 USD
Bénéfice moyen:
33.30 USD
Perte moyenne:
-30.00 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-214.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-214.31 USD (6)
Croissance mensuelle:
-1.95%
Prévision annuelle:
-23.69%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
119.31 USD
Maximal:
214.31 USD (2.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.07% (214.31 USD)
Par fonds propres:
0.55% (55.98 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US100.cash 27
EURUSD 14
XAUUSD 11
GBPJPY 7
ETHUSD 3
GBPUSD 3
USDCHF 1
USDJPY 1
AUDCAD 1
USDCAD 1
AUDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US100.cash -60
EURUSD 151
XAUUSD 120
GBPJPY -156
ETHUSD 15
GBPUSD 83
USDCHF -17
USDJPY 11
AUDCAD -13
USDCAD -17
AUDJPY 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US100.cash 12K
EURUSD 932
XAUUSD 1.4K
GBPJPY 132
ETHUSD 2.8K
GBPUSD 312
USDCHF -29
USDJPY 131
AUDCAD -62
USDCAD -48
AUDJPY -13
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +133.48 USD
Pire transaction: -105 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +144.19 USD
Perte consécutive maximale: -214.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Swing trades and sclaping of Gold, US100 and major US currencies
Aucun avis
2025.09.23 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.03 14:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.27 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 14:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 07:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
