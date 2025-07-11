- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
110
利益トレード:
52 (47.27%)
損失トレード:
58 (52.73%)
ベストトレード:
136.13 USD
最悪のトレード:
-130.19 USD
総利益:
2 228.06 USD (179 834 pips)
総損失:
-2 282.71 USD (183 197 pips)
最大連続の勝ち:
6 (144.19 USD)
最大連続利益:
272.69 USD (3)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
14.60%
最大入金額:
80.74%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
-0.08
長いトレード:
63 (57.27%)
短いトレード:
47 (42.73%)
プロフィットファクター:
0.98
期待されたペイオフ:
-0.50 USD
平均利益:
42.85 USD
平均損失:
-39.36 USD
最大連続の負け:
6 (-214.31 USD)
最大連続損失:
-351.49 USD (5)
月間成長:
-0.59%
年間予想:
-7.15%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
347.21 USD
最大の:
677.11 USD (6.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.55% (677.11 USD)
エクイティによる:
1.27% (127.26 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US100.cash
|37
|XAUUSD
|29
|EURUSD
|21
|GBPJPY
|8
|ETHUSD
|5
|GBPUSD
|3
|USDCHF
|1
|USDJPY
|1
|AUDCAD
|1
|USDCAD
|1
|AUDJPY
|1
|XRPUSD
|1
|EURJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US100.cash
|72
|XAUUSD
|-32
|EURUSD
|96
|GBPJPY
|-105
|ETHUSD
|-151
|GBPUSD
|83
|USDCHF
|-17
|USDJPY
|11
|AUDCAD
|-13
|USDCAD
|-17
|AUDJPY
|0
|XRPUSD
|19
|EURJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US100.cash
|28K
|XAUUSD
|-17K
|EURUSD
|917
|GBPJPY
|613
|ETHUSD
|-18K
|GBPUSD
|312
|USDCHF
|-29
|USDJPY
|131
|AUDCAD
|-62
|USDCAD
|-48
|AUDJPY
|-13
|XRPUSD
|1.9K
|EURJPY
|-13
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +136.13 USD
最悪のトレード: -130 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +144.19 USD
最大連続損失: -214.31 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Swing trades and sclaping of Gold, US100 and major US currencies
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
-1%
0
0
USD
USD
9.9K
USD
USD
27
0%
110
47%
15%
0.97
-0.50
USD
USD
7%
1:30