シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Engr Trades
Shahzaib Ghani

Engr Trades

Shahzaib Ghani
レビュー0件
27週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -1%
FTMO-Server3
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
110
利益トレード:
52 (47.27%)
損失トレード:
58 (52.73%)
ベストトレード:
136.13 USD
最悪のトレード:
-130.19 USD
総利益:
2 228.06 USD (179 834 pips)
総損失:
-2 282.71 USD (183 197 pips)
最大連続の勝ち:
6 (144.19 USD)
最大連続利益:
272.69 USD (3)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
14.60%
最大入金額:
80.74%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
-0.08
長いトレード:
63 (57.27%)
短いトレード:
47 (42.73%)
プロフィットファクター:
0.98
期待されたペイオフ:
-0.50 USD
平均利益:
42.85 USD
平均損失:
-39.36 USD
最大連続の負け:
6 (-214.31 USD)
最大連続損失:
-351.49 USD (5)
月間成長:
-0.59%
年間予想:
-7.15%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
347.21 USD
最大の:
677.11 USD (6.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.55% (677.11 USD)
エクイティによる:
1.27% (127.26 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US100.cash 37
XAUUSD 29
EURUSD 21
GBPJPY 8
ETHUSD 5
GBPUSD 3
USDCHF 1
USDJPY 1
AUDCAD 1
USDCAD 1
AUDJPY 1
XRPUSD 1
EURJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US100.cash 72
XAUUSD -32
EURUSD 96
GBPJPY -105
ETHUSD -151
GBPUSD 83
USDCHF -17
USDJPY 11
AUDCAD -13
USDCAD -17
AUDJPY 0
XRPUSD 19
EURJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US100.cash 28K
XAUUSD -17K
EURUSD 917
GBPJPY 613
ETHUSD -18K
GBPUSD 312
USDCHF -29
USDJPY 131
AUDCAD -62
USDCAD -48
AUDJPY -13
XRPUSD 1.9K
EURJPY -13
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +136.13 USD
最悪のトレード: -130 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +144.19 USD
最大連続損失: -214.31 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Swing trades and sclaping of Gold, US100 and major US currencies
レビューなし
2025.11.26 16:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 09:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 09:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 11:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.18 08:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 08:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 09:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 08:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 14:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 08:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 05:50
No swaps are charged on the signal account
2025.10.12 11:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください