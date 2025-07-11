SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Engr Trades
Shahzaib Ghani

Engr Trades

Shahzaib Ghani
0 Bewertungen
27 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -1%
FTMO-Server3
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
110
Gewinntrades:
52 (47.27%)
Verlusttrades:
58 (52.73%)
Bester Trade:
136.13 USD
Schlechtester Trade:
-130.19 USD
Bruttoprofit:
2 228.06 USD (179 834 pips)
Bruttoverlust:
-2 282.71 USD (183 197 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (144.19 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
272.69 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
14.60%
Max deposit load:
80.74%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.08
Long-Positionen:
63 (57.27%)
Short-Positionen:
47 (42.73%)
Profit-Faktor:
0.98
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.50 USD
Durchschnittlicher Profit:
42.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-39.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-214.31 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-351.49 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-0.59%
Jahresprognose:
-7.15%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
347.21 USD
Maximaler:
677.11 USD (6.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.55% (677.11 USD)
Kapital:
1.27% (127.26 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US100.cash 37
XAUUSD 29
EURUSD 21
GBPJPY 8
ETHUSD 5
GBPUSD 3
USDCHF 1
USDJPY 1
AUDCAD 1
USDCAD 1
AUDJPY 1
XRPUSD 1
EURJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US100.cash 72
XAUUSD -32
EURUSD 96
GBPJPY -105
ETHUSD -151
GBPUSD 83
USDCHF -17
USDJPY 11
AUDCAD -13
USDCAD -17
AUDJPY 0
XRPUSD 19
EURJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US100.cash 28K
XAUUSD -17K
EURUSD 917
GBPJPY 613
ETHUSD -18K
GBPUSD 312
USDCHF -29
USDJPY 131
AUDCAD -62
USDCAD -48
AUDJPY -13
XRPUSD 1.9K
EURJPY -13
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +136.13 USD
Schlechtester Trade: -130 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +144.19 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -214.31 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FTMO-Server3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Swing trades and sclaping of Gold, US100 and major US currencies
Keine Bewertungen
2025.11.26 16:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 09:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 09:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 11:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.18 08:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 08:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 09:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 08:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 14:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 08:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 05:50
No swaps are charged on the signal account
2025.10.12 11:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Engr Trades
50 USD pro Monat
-1%
0
0
USD
9.9K
USD
27
0%
110
47%
15%
0.97
-0.50
USD
7%
1:30
