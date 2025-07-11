시그널섹션
Shahzaib Ghani

Engr Trades

Shahzaib Ghani
0 리뷰
28
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -0%
FTMO-Server3
1:30
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
122
이익 거래:
57 (46.72%)
손실 거래:
65 (53.28%)
최고의 거래:
176.29 USD
최악의 거래:
-130.19 USD
총 수익:
2 559.12 USD (193 840 pips)
총 손실:
-2 583.55 USD (197 928 pips)
연속 최대 이익:
6 (144.19 USD)
연속 최대 이익:
314.25 USD (4)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
15.62%
최대 입금량:
80.74%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
-0.04
롱(주식매수):
68 (55.74%)
숏(주식차입매도):
54 (44.26%)
수익 요인:
0.99
기대수익:
-0.20 USD
평균 이익:
44.90 USD
평균 손실:
-39.75 USD
연속 최대 손실:
6 (-214.31 USD)
연속 최대 손실:
-351.49 USD (5)
월별 성장률:
2.21%
연간 예측:
26.82%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
347.21 USD
최대한의:
677.11 USD (6.55%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.55% (677.11 USD)
자본금별:
1.27% (127.26 USD)

배포

심볼 Sell Buy
US100.cash 38
XAUUSD 35
EURUSD 21
GBPJPY 10
ETHUSD 8
GBPUSD 3
USDCHF 1
USDJPY 1
AUDCAD 1
USDCAD 1
AUDJPY 1
XRPUSD 1
EURJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
US100.cash 97
XAUUSD 126
EURUSD 96
GBPJPY -93
ETHUSD -316
GBPUSD 83
USDCHF -17
USDJPY 11
AUDCAD -13
USDCAD -17
AUDJPY 0
XRPUSD 19
EURJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
US100.cash 30K
XAUUSD -9.1K
EURUSD 917
GBPJPY 493
ETHUSD -29K
GBPUSD 312
USDCHF -29
USDJPY 131
AUDCAD -62
USDCAD -48
AUDJPY -13
XRPUSD 1.9K
EURJPY -13
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +176.29 USD
최악의 거래: -130 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +144.19 USD
연속 최대 손실: -214.31 USD

Swing trades and sclaping of Gold, US100 and major US currencies
2026.01.07 05:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 06:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 16:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 09:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 09:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 11:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.18 08:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 08:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 09:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 08:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 14:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 08:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 05:50
No swaps are charged on the signal account
2025.10.12 11:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
