- 자본
- 축소
트레이드:
122
이익 거래:
57 (46.72%)
손실 거래:
65 (53.28%)
최고의 거래:
176.29 USD
최악의 거래:
-130.19 USD
총 수익:
2 559.12 USD (193 840 pips)
총 손실:
-2 583.55 USD (197 928 pips)
연속 최대 이익:
6 (144.19 USD)
연속 최대 이익:
314.25 USD (4)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
15.62%
최대 입금량:
80.74%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
-0.04
롱(주식매수):
68 (55.74%)
숏(주식차입매도):
54 (44.26%)
수익 요인:
0.99
기대수익:
-0.20 USD
평균 이익:
44.90 USD
평균 손실:
-39.75 USD
연속 최대 손실:
6 (-214.31 USD)
연속 최대 손실:
-351.49 USD (5)
월별 성장률:
2.21%
연간 예측:
26.82%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
347.21 USD
최대한의:
677.11 USD (6.55%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.55% (677.11 USD)
자본금별:
1.27% (127.26 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US100.cash
|38
|XAUUSD
|35
|EURUSD
|21
|GBPJPY
|10
|ETHUSD
|8
|GBPUSD
|3
|USDCHF
|1
|USDJPY
|1
|AUDCAD
|1
|USDCAD
|1
|AUDJPY
|1
|XRPUSD
|1
|EURJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US100.cash
|97
|XAUUSD
|126
|EURUSD
|96
|GBPJPY
|-93
|ETHUSD
|-316
|GBPUSD
|83
|USDCHF
|-17
|USDJPY
|11
|AUDCAD
|-13
|USDCAD
|-17
|AUDJPY
|0
|XRPUSD
|19
|EURJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US100.cash
|30K
|XAUUSD
|-9.1K
|EURUSD
|917
|GBPJPY
|493
|ETHUSD
|-29K
|GBPUSD
|312
|USDCHF
|-29
|USDJPY
|131
|AUDCAD
|-62
|USDCAD
|-48
|AUDJPY
|-13
|XRPUSD
|1.9K
|EURJPY
|-13
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +176.29 USD
최악의 거래: -130 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +144.19 USD
연속 최대 손실: -214.31 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FTMO-Server3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Swing trades and sclaping of Gold, US100 and major US currencies
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
-0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
28
0%
122
46%
16%
0.99
-0.20
USD
USD
7%
1:30