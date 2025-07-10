- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
98
Kârla kapanan işlemler:
41 (41.83%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (58.16%)
En iyi işlem:
51.91 USD
En kötü işlem:
-58.47 USD
Brüt kâr:
1 446.38 USD (119 067 pips)
Brüt zarar:
-1 511.67 USD (128 790 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (190.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
190.91 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
96.39%
Maks. mevduat yükü:
20.69%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.17
Alış işlemleri:
60 (61.22%)
Satış işlemleri:
38 (38.78%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.67 USD
Ortalama kâr:
35.28 USD
Ortalama zarar:
-26.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-366.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-366.39 USD (14)
Aylık büyüme:
14.32%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
269.90 USD
Maksimum:
373.74 USD (12.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.07% (373.74 USD)
Varlığa göre:
3.75% (70.71 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|80
|USDJPY
|5
|GBPJPY
|3
|EURJPY
|3
|CADJPY
|2
|AUDJPY
|2
|CHFJPY
|2
|NZDJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-144
|USDJPY
|-17
|GBPJPY
|-32
|EURJPY
|114
|CADJPY
|46
|AUDJPY
|-56
|CHFJPY
|-27
|NZDJPY
|50
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-11K
|USDJPY
|-1.3K
|GBPJPY
|-1.1K
|EURJPY
|3K
|CADJPY
|270
|AUDJPY
|-571
|CHFJPY
|0
|NZDJPY
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +51.91 USD
En kötü işlem: -58 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +190.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -366.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 18
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
-5%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
12
0%
98
41%
96%
0.95
-0.67
USD
USD
20%
1:50