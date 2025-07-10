- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
267
利益トレード:
128 (47.94%)
損失トレード:
139 (52.06%)
ベストトレード:
100.22 USD
最悪のトレード:
-58.47 USD
総利益:
5 063.98 USD (430 870 pips)
総損失:
-4 062.02 USD (340 080 pips)
最大連続の勝ち:
16 (642.39 USD)
最大連続利益:
642.39 USD (16)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
84.29%
最大入金額:
20.69%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.64
長いトレード:
191 (71.54%)
短いトレード:
76 (28.46%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
3.75 USD
平均利益:
39.56 USD
平均損失:
-29.22 USD
最大連続の負け:
14 (-366.39 USD)
最大連続損失:
-366.39 USD (14)
月間成長:
1.50%
年間予想:
18.15%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
269.90 USD
最大の:
612.80 USD (14.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.07% (373.74 USD)
エクイティによる:
7.26% (123.81 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|216
|EURJPY
|11
|GBPJPY
|9
|USDJPY
|7
|CADJPY
|6
|CHFJPY
|6
|AUDJPY
|5
|EURNZD
|4
|NZDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|628
|EURJPY
|259
|GBPJPY
|28
|USDJPY
|9
|CADJPY
|-43
|CHFJPY
|-64
|AUDJPY
|-11
|EURNZD
|48
|NZDJPY
|148
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|71K
|EURJPY
|10K
|GBPJPY
|4.4K
|USDJPY
|-725
|CADJPY
|29
|CHFJPY
|-1.9K
|AUDJPY
|429
|EURNZD
|4.8K
|NZDJPY
|3K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +100.22 USD
最悪のトレード: -58 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +642.39 USD
最大連続損失: -366.39 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
99 USD/月
53%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
25
0%
267
47%
84%
1.24
3.75
USD
USD
20%
1:50