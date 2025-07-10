SeñalesSecciones
Fernando Theo Darmawan

Enchant Gold VIP

Fernando Theo Darmawan
0 comentarios
Fiabilidad
25 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 53%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
267
Transacciones Rentables:
128 (47.94%)
Transacciones Irrentables:
139 (52.06%)
Mejor transacción:
100.22 USD
Peor transacción:
-58.47 USD
Beneficio Bruto:
5 063.98 USD (430 870 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 062.02 USD (340 080 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (642.39 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
642.39 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
84.29%
Carga máxima del depósito:
20.69%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.64
Transacciones Largas:
191 (71.54%)
Transacciones Cortas:
76 (28.46%)
Factor de Beneficio:
1.25
Beneficio Esperado:
3.75 USD
Beneficio medio:
39.56 USD
Pérdidas medias:
-29.22 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-366.39 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-366.39 USD (14)
Crecimiento al mes:
1.50%
Pronóstico anual:
18.15%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
269.90 USD
Máxima:
612.80 USD (14.44%)
Reducción relativa:
De balance:
20.07% (373.74 USD)
De fondos:
7.26% (123.81 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 216
EURJPY 11
GBPJPY 9
USDJPY 7
CADJPY 6
CHFJPY 6
AUDJPY 5
EURNZD 4
NZDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 628
EURJPY 259
GBPJPY 28
USDJPY 9
CADJPY -43
CHFJPY -64
AUDJPY -11
EURNZD 48
NZDJPY 148
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 71K
EURJPY 10K
GBPJPY 4.4K
USDJPY -725
CADJPY 29
CHFJPY -1.9K
AUDJPY 429
EURNZD 4.8K
NZDJPY 3K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +100.22 USD
Peor transacción: -58 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +642.39 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -366.39 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
otros 282...
No hay comentarios
2025.10.05 22:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.12% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 03:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 06:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 17:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 16:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 02:34
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.07.10 02:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.10 02:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
