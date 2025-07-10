- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
263
Прибыльных трейдов:
126 (47.90%)
Убыточных трейдов:
137 (52.09%)
Лучший трейд:
100.22 USD
Худший трейд:
-58.47 USD
Общая прибыль:
4 966.38 USD (420 870 pips)
Общий убыток:
-4 021.62 USD (336 080 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (642.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
642.39 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
84.29%
Макс. загрузка депозита:
20.69%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.54
Длинных трейдов:
187 (71.10%)
Коротких трейдов:
76 (28.90%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
3.59 USD
Средняя прибыль:
39.42 USD
Средний убыток:
-29.35 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-366.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-366.39 USD (14)
Прирост в месяц:
3.19%
Годовой прогноз:
38.58%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
269.90 USD
Максимальная:
612.80 USD (14.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.07% (373.74 USD)
По эквити:
7.26% (123.81 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|212
|EURJPY
|11
|GBPJPY
|9
|USDJPY
|7
|CADJPY
|6
|CHFJPY
|6
|AUDJPY
|5
|EURNZD
|4
|NZDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|571
|EURJPY
|259
|GBPJPY
|28
|USDJPY
|9
|CADJPY
|-43
|CHFJPY
|-64
|AUDJPY
|-11
|EURNZD
|48
|NZDJPY
|148
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|65K
|EURJPY
|10K
|GBPJPY
|4.4K
|USDJPY
|-725
|CADJPY
|29
|CHFJPY
|-1.9K
|AUDJPY
|429
|EURNZD
|4.8K
|NZDJPY
|3K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +100.22 USD
Худший трейд: -58 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +642.39 USD
Макс. убыток в серии: -366.39 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 282...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
50%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
24
0%
263
47%
84%
1.23
3.59
USD
USD
20%
1:50