Fernando Theo Darmawan

Enchant Gold VIP

0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2025 50%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
263
Прибыльных трейдов:
126 (47.90%)
Убыточных трейдов:
137 (52.09%)
Лучший трейд:
100.22 USD
Худший трейд:
-58.47 USD
Общая прибыль:
4 966.38 USD (420 870 pips)
Общий убыток:
-4 021.62 USD (336 080 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (642.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
642.39 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
84.29%
Макс. загрузка депозита:
20.69%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.54
Длинных трейдов:
187 (71.10%)
Коротких трейдов:
76 (28.90%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
3.59 USD
Средняя прибыль:
39.42 USD
Средний убыток:
-29.35 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-366.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-366.39 USD (14)
Прирост в месяц:
3.19%
Годовой прогноз:
38.58%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
269.90 USD
Максимальная:
612.80 USD (14.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.07% (373.74 USD)
По эквити:
7.26% (123.81 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 212
EURJPY 11
GBPJPY 9
USDJPY 7
CADJPY 6
CHFJPY 6
AUDJPY 5
EURNZD 4
NZDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 571
EURJPY 259
GBPJPY 28
USDJPY 9
CADJPY -43
CHFJPY -64
AUDJPY -11
EURNZD 48
NZDJPY 148
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 65K
EURJPY 10K
GBPJPY 4.4K
USDJPY -725
CADJPY 29
CHFJPY -1.9K
AUDJPY 429
EURNZD 4.8K
NZDJPY 3K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +100.22 USD
Худший трейд: -58 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +642.39 USD
Макс. убыток в серии: -366.39 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Нет отзывов
2025.10.05 22:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.12% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 03:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 06:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 17:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 16:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 02:34
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.07.10 02:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.10 02:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.