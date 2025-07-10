SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Enchant Gold VIP
Fernando Theo Darmawan

Enchant Gold VIP

Fernando Theo Darmawan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
25 Wochen
0 / 0 USD
Für 99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 50%
MaxrichGroup-Real
1:50
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
269
Gewinntrades:
128 (47.58%)
Verlusttrades:
141 (52.42%)
Bester Trade:
100.22 USD
Schlechtester Trade:
-58.47 USD
Bruttoprofit:
5 063.98 USD (430 870 pips)
Bruttoverlust:
-4 122.92 USD (346 080 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (642.39 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
642.39 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
84.29%
Max deposit load:
20.69%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.54
Long-Positionen:
193 (71.75%)
Short-Positionen:
76 (28.25%)
Profit-Faktor:
1.23
Mathematische Gewinnerwartung:
3.50 USD
Durchschnittlicher Profit:
39.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-29.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-366.39 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-366.39 USD (14)
Wachstum pro Monat :
-3.28%
Jahresprognose:
-39.81%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
269.90 USD
Maximaler:
612.80 USD (14.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.07% (373.74 USD)
Kapital:
7.26% (123.81 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 218
EURJPY 11
GBPJPY 9
USDJPY 7
CADJPY 6
CHFJPY 6
AUDJPY 5
EURNZD 4
NZDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 567
EURJPY 259
GBPJPY 28
USDJPY 9
CADJPY -43
CHFJPY -64
AUDJPY -11
EURNZD 48
NZDJPY 148
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 65K
EURJPY 10K
GBPJPY 4.4K
USDJPY -725
CADJPY 29
CHFJPY -1.9K
AUDJPY 429
EURNZD 4.8K
NZDJPY 3K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +100.22 USD
Schlechtester Trade: -58 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +642.39 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -366.39 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 282 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.10.05 22:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.12% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 03:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 06:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 17:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 16:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 02:34
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.07.10 02:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.10 02:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Enchant Gold VIP
99 USD pro Monat
50%
0
0
USD
2.8K
USD
25
0%
269
47%
84%
1.22
3.50
USD
20%
1:50
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.