- 자본
- 축소
트레이드:
296
이익 거래:
144 (48.64%)
손실 거래:
152 (51.35%)
최고의 거래:
100.22 USD
최악의 거래:
-58.47 USD
총 수익:
5 790.80 USD (504 090 pips)
총 손실:
-4 401.11 USD (373 112 pips)
연속 최대 이익:
16 (642.39 USD)
연속 최대 이익:
642.39 USD (16)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
85.29%
최대 입금량:
20.69%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.27
롱(주식매수):
217 (73.31%)
숏(주식차입매도):
79 (26.69%)
수익 요인:
1.32
기대수익:
4.69 USD
평균 이익:
40.21 USD
평균 손실:
-28.95 USD
연속 최대 손실:
14 (-366.39 USD)
연속 최대 손실:
-366.39 USD (14)
월별 성장률:
22.24%
연간 예측:
269.86%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
269.90 USD
최대한의:
612.80 USD (14.44%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.07% (373.74 USD)
자본금별:
7.26% (123.81 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|244
|EURJPY
|12
|GBPJPY
|9
|USDJPY
|7
|CADJPY
|6
|CHFJPY
|6
|AUDJPY
|5
|EURNZD
|4
|NZDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1K
|EURJPY
|241
|GBPJPY
|28
|USDJPY
|9
|CADJPY
|-43
|CHFJPY
|-64
|AUDJPY
|-11
|EURNZD
|48
|NZDJPY
|148
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|112K
|EURJPY
|8.8K
|GBPJPY
|4.4K
|USDJPY
|-725
|CADJPY
|29
|CHFJPY
|-1.9K
|AUDJPY
|429
|EURNZD
|4.8K
|NZDJPY
|3K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +100.22 USD
최악의 거래: -58 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +642.39 USD
연속 최대 손실: -366.39 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 99 USD
72%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
26
0%
296
48%
85%
1.31
4.69
USD
USD
20%
1:50