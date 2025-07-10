- Crescita
Trade:
98
Profit Trade:
41 (41.83%)
Loss Trade:
57 (58.16%)
Best Trade:
51.91 USD
Worst Trade:
-58.47 USD
Profitto lordo:
1 446.38 USD (119 067 pips)
Perdita lorda:
-1 511.67 USD (128 790 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (190.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
190.91 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
96.39%
Massimo carico di deposito:
20.69%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.17
Long Trade:
60 (61.22%)
Short Trade:
38 (38.78%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.67 USD
Profitto medio:
35.28 USD
Perdita media:
-26.52 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-366.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-366.39 USD (14)
Crescita mensile:
12.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
269.90 USD
Massimale:
373.74 USD (12.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.07% (373.74 USD)
Per equità:
3.75% (70.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|80
|USDJPY
|5
|GBPJPY
|3
|EURJPY
|3
|CADJPY
|2
|AUDJPY
|2
|CHFJPY
|2
|NZDJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-144
|USDJPY
|-17
|GBPJPY
|-32
|EURJPY
|114
|CADJPY
|46
|AUDJPY
|-56
|CHFJPY
|-27
|NZDJPY
|50
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-11K
|USDJPY
|-1.3K
|GBPJPY
|-1.1K
|EURJPY
|3K
|CADJPY
|270
|AUDJPY
|-571
|CHFJPY
|0
|NZDJPY
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +51.91 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +190.91 USD
Massima perdita consecutiva: -366.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 18
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
