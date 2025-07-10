SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Enchant Gold VIP
Fernando Theo Darmawan

Enchant Gold VIP

Fernando Theo Darmawan
0 recensioni
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 -5%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
98
Profit Trade:
41 (41.83%)
Loss Trade:
57 (58.16%)
Best Trade:
51.91 USD
Worst Trade:
-58.47 USD
Profitto lordo:
1 446.38 USD (119 067 pips)
Perdita lorda:
-1 511.67 USD (128 790 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (190.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
190.91 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
96.39%
Massimo carico di deposito:
20.69%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.17
Long Trade:
60 (61.22%)
Short Trade:
38 (38.78%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.67 USD
Profitto medio:
35.28 USD
Perdita media:
-26.52 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-366.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-366.39 USD (14)
Crescita mensile:
12.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
269.90 USD
Massimale:
373.74 USD (12.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.07% (373.74 USD)
Per equità:
3.75% (70.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 80
USDJPY 5
GBPJPY 3
EURJPY 3
CADJPY 2
AUDJPY 2
CHFJPY 2
NZDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -144
USDJPY -17
GBPJPY -32
EURJPY 114
CADJPY 46
AUDJPY -56
CHFJPY -27
NZDJPY 50
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -11K
USDJPY -1.3K
GBPJPY -1.1K
EURJPY 3K
CADJPY 270
AUDJPY -571
CHFJPY 0
NZDJPY 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +51.91 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +190.91 USD
Massima perdita consecutiva: -366.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

NetoTrade-Primary
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 18
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
AM-UK-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 7
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 8
FXNet-Real
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.18 03:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 06:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 17:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 16:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 02:34
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.07.10 02:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.10 02:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Enchant Gold VIP
99USD al mese
-5%
0
0
USD
1.6K
USD
12
0%
98
41%
96%
0.95
-0.67
USD
20%
1:50
Copia

