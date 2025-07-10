- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
267
Negociações com lucro:
128 (47.94%)
Negociações com perda:
139 (52.06%)
Melhor negociação:
100.22 USD
Pior negociação:
-58.47 USD
Lucro bruto:
5 063.98 USD (430 870 pips)
Perda bruta:
-4 062.02 USD (340 080 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (642.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
642.39 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
84.29%
Depósito máximo carregado:
20.69%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.64
Negociações longas:
191 (71.54%)
Negociações curtas:
76 (28.46%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
3.75 USD
Lucro médio:
39.56 USD
Perda média:
-29.22 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-366.39 USD)
Máxima perda consecutiva:
-366.39 USD (14)
Crescimento mensal:
1.50%
Previsão anual:
18.15%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
269.90 USD
Máximo:
612.80 USD (14.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.07% (373.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.26% (123.81 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|216
|EURJPY
|11
|GBPJPY
|9
|USDJPY
|7
|CADJPY
|6
|CHFJPY
|6
|AUDJPY
|5
|EURNZD
|4
|NZDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|628
|EURJPY
|259
|GBPJPY
|28
|USDJPY
|9
|CADJPY
|-43
|CHFJPY
|-64
|AUDJPY
|-11
|EURNZD
|48
|NZDJPY
|148
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|71K
|EURJPY
|10K
|GBPJPY
|4.4K
|USDJPY
|-725
|CADJPY
|29
|CHFJPY
|-1.9K
|AUDJPY
|429
|EURNZD
|4.8K
|NZDJPY
|3K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +100.22 USD
Pior negociação: -58 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +642.39 USD
Máxima perda consecutiva: -366.39 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
