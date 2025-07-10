SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Enchant Gold VIP
Fernando Theo Darmawan

Enchant Gold VIP

Fernando Theo Darmawan
0 comentários
Confiabilidade
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD por mês
crescimento desde 2025 53%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
267
Negociações com lucro:
128 (47.94%)
Negociações com perda:
139 (52.06%)
Melhor negociação:
100.22 USD
Pior negociação:
-58.47 USD
Lucro bruto:
5 063.98 USD (430 870 pips)
Perda bruta:
-4 062.02 USD (340 080 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (642.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
642.39 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
84.29%
Depósito máximo carregado:
20.69%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.64
Negociações longas:
191 (71.54%)
Negociações curtas:
76 (28.46%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
3.75 USD
Lucro médio:
39.56 USD
Perda média:
-29.22 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-366.39 USD)
Máxima perda consecutiva:
-366.39 USD (14)
Crescimento mensal:
1.50%
Previsão anual:
18.15%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
269.90 USD
Máximo:
612.80 USD (14.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.07% (373.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.26% (123.81 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 216
EURJPY 11
GBPJPY 9
USDJPY 7
CADJPY 6
CHFJPY 6
AUDJPY 5
EURNZD 4
NZDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 628
EURJPY 259
GBPJPY 28
USDJPY 9
CADJPY -43
CHFJPY -64
AUDJPY -11
EURNZD 48
NZDJPY 148
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 71K
EURJPY 10K
GBPJPY 4.4K
USDJPY -725
CADJPY 29
CHFJPY -1.9K
AUDJPY 429
EURNZD 4.8K
NZDJPY 3K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +100.22 USD
Pior negociação: -58 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +642.39 USD
Máxima perda consecutiva: -366.39 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
282 mais ...
Sem comentários
2025.10.05 22:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.12% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 03:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 06:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 17:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 16:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 02:34
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.07.10 02:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.10 02:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copiar

