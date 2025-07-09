SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / RSI
Van Giap Le

RSI

Van Giap Le
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
Exness-MT5Real26
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
142
Kârla kapanan işlemler:
68 (47.88%)
Zararla kapanan işlemler:
74 (52.11%)
En iyi işlem:
128.04 USD
En kötü işlem:
-53.43 USD
Brüt kâr:
1 273.73 USD (2 587 533 pips)
Brüt zarar:
-1 116.99 USD (3 969 585 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (299.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
299.54 USD (12)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
39.59%
Maks. mevduat yükü:
16.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.42
Alış işlemleri:
142 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
1.10 USD
Ortalama kâr:
18.73 USD
Ortalama zarar:
-15.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-305.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-305.46 USD (11)
Aylık büyüme:
-0.57%
Yıllık tahmin:
-6.92%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
61.65 USD
Maksimum:
377.63 USD (14.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.25% (377.63 USD)
Varlığa göre:
6.98% (212.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 69
XAUUSD 39
ETHUSD 24
EURUSD 4
GBPUSD 4
XAGUSD 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -276
XAUUSD 227
ETHUSD 186
EURUSD 12
GBPUSD 23
XAGUSD -15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -1.5M
XAUUSD 152K
ETHUSD 338
EURUSD 216
GBPUSD 270
XAGUSD -291
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +128.04 USD
En kötü işlem: -53 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +299.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -305.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real2
1.54 × 218
XMGlobal-MT5 13
6.50 × 24
Exness-MT5Real26
17.78 × 23
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
İnceleme yok
2025.07.14 05:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.10 10:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.33% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 08:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
