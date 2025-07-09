- Büyüme
İşlemler:
142
Kârla kapanan işlemler:
68 (47.88%)
Zararla kapanan işlemler:
74 (52.11%)
En iyi işlem:
128.04 USD
En kötü işlem:
-53.43 USD
Brüt kâr:
1 273.73 USD (2 587 533 pips)
Brüt zarar:
-1 116.99 USD (3 969 585 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (299.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
299.54 USD (12)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
39.59%
Maks. mevduat yükü:
16.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.42
Alış işlemleri:
142 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
1.10 USD
Ortalama kâr:
18.73 USD
Ortalama zarar:
-15.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-305.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-305.46 USD (11)
Aylık büyüme:
-0.57%
Yıllık tahmin:
-6.92%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
61.65 USD
Maksimum:
377.63 USD (14.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.25% (377.63 USD)
Varlığa göre:
6.98% (212.18 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|69
|XAUUSD
|39
|ETHUSD
|24
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|4
|XAGUSD
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-276
|XAUUSD
|227
|ETHUSD
|186
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|23
|XAGUSD
|-15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-1.5M
|XAUUSD
|152K
|ETHUSD
|338
|EURUSD
|216
|GBPUSD
|270
|XAGUSD
|-291
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
En iyi işlem: +128.04 USD
En kötü işlem: -53 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +299.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -305.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 42
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real2
|1.54 × 218
|
XMGlobal-MT5 13
|6.50 × 24
|
Exness-MT5Real26
|17.78 × 23
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
