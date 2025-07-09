- 자본
- 축소
트레이드:
272
이익 거래:
116 (42.64%)
손실 거래:
156 (57.35%)
최고의 거래:
176.05 USD
최악의 거래:
-53.43 USD
총 수익:
2 585.61 USD (3 625 815 pips)
총 손실:
-2 580.01 USD (5 620 828 pips)
연속 최대 이익:
12 (299.54 USD)
연속 최대 이익:
299.54 USD (12)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
36.10%
최대 입금량:
16.49%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
0.01
롱(주식매수):
263 (96.69%)
숏(주식차입매도):
9 (3.31%)
수익 요인:
1.00
기대수익:
0.02 USD
평균 이익:
22.29 USD
평균 손실:
-16.54 USD
연속 최대 손실:
16 (-224.66 USD)
연속 최대 손실:
-307.05 USD (12)
월별 성장률:
-9.38%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
138.35 USD
최대한의:
557.19 USD (21.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.90% (557.19 USD)
자본금별:
6.98% (212.18 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|103
|XAUUSD
|91
|ETHUSD
|62
|EURUSD
|7
|GBPUSD
|4
|XAGUSD
|3
|AUDUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|-475
|XAUUSD
|491
|ETHUSD
|48
|EURUSD
|-25
|GBPUSD
|23
|XAGUSD
|-38
|AUDUSD
|-19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|-2.2M
|XAUUSD
|226K
|ETHUSD
|-45K
|EURUSD
|-209
|GBPUSD
|270
|XAGUSD
|-521
|AUDUSD
|-154
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +176.05 USD
최악의 거래: -53 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +299.54 USD
연속 최대 손실: -224.66 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
2%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
38
0%
272
42%
36%
1.00
0.02
USD
USD
17%
1:100