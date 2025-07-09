SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / RSI
Van Giap Le

RSI

Van Giap Le
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
Exness-MT5Real26
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
141
Bénéfice trades:
68 (48.22%)
Perte trades:
73 (51.77%)
Meilleure transaction:
128.04 USD
Pire transaction:
-53.43 USD
Bénéfice brut:
1 273.73 USD (2 587 533 pips)
Perte brute:
-1 112.79 USD (3 969 501 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (299.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
299.54 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
39.59%
Charge de dépôt maximale:
16.49%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
0.43
Longs trades:
141 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
1.14 USD
Bénéfice moyen:
18.73 USD
Perte moyenne:
-15.24 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-305.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-305.46 USD (11)
Croissance mensuelle:
-0.44%
Prévision annuelle:
-5.34%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
61.65 USD
Maximal:
377.63 USD (14.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.25% (377.63 USD)
Par fonds propres:
6.98% (212.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 69
XAUUSD 39
ETHUSD 24
EURUSD 4
GBPUSD 4
XAGUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -276
XAUUSD 227
ETHUSD 186
EURUSD 12
GBPUSD 23
XAGUSD -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -1.5M
XAUUSD 152K
ETHUSD 338
EURUSD 216
GBPUSD 270
XAGUSD -207
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +128.04 USD
Pire transaction: -53 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +299.54 USD
Perte consécutive maximale: -305.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real2
1.54 × 218
XMGlobal-MT5 13
6.50 × 24
Exness-MT5Real26
17.78 × 23
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Aucun avis
2025.07.14 05:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.10 10:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.33% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 08:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
