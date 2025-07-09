- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
261
Gewinntrades:
109 (41.76%)
Verlusttrades:
152 (58.24%)
Bester Trade:
176.05 USD
Schlechtester Trade:
-53.43 USD
Bruttoprofit:
2 464.81 USD (3 391 570 pips)
Bruttoverlust:
-2 561.36 USD (5 557 462 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (299.54 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
299.54 USD (12)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
36.10%
Max deposit load:
16.49%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.17
Long-Positionen:
252 (96.55%)
Short-Positionen:
9 (3.45%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.37 USD
Durchschnittlicher Profit:
22.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-224.66 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-307.05 USD (12)
Wachstum pro Monat :
-10.94%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
138.35 USD
Maximaler:
557.19 USD (21.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.90% (557.19 USD)
Kapital:
6.98% (212.18 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|97
|XAUUSD
|91
|ETHUSD
|57
|EURUSD
|7
|GBPUSD
|4
|XAGUSD
|3
|AUDUSD
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|-539
|XAUUSD
|491
|ETHUSD
|10
|EURUSD
|-25
|GBPUSD
|23
|XAGUSD
|-38
|AUDUSD
|-19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-2.3M
|XAUUSD
|226K
|ETHUSD
|-49K
|EURUSD
|-209
|GBPUSD
|270
|XAGUSD
|-521
|AUDUSD
|-154
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +176.05 USD
Schlechtester Trade: -53 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +299.54 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -224.66 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 42
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real2
|1.54 × 218
|
XMGlobal-MT5 13
|6.50 × 24
|
Exness-MT5Real26
|17.78 × 23
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-1%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
37
0%
261
41%
36%
0.96
-0.37
USD
USD
17%
1:100