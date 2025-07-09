SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / RSI
Van Giap Le

RSI

Van Giap Le
0 Bewertungen
37 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -1%
Exness-MT5Real26
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
261
Gewinntrades:
109 (41.76%)
Verlusttrades:
152 (58.24%)
Bester Trade:
176.05 USD
Schlechtester Trade:
-53.43 USD
Bruttoprofit:
2 464.81 USD (3 391 570 pips)
Bruttoverlust:
-2 561.36 USD (5 557 462 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (299.54 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
299.54 USD (12)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
36.10%
Max deposit load:
16.49%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.17
Long-Positionen:
252 (96.55%)
Short-Positionen:
9 (3.45%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.37 USD
Durchschnittlicher Profit:
22.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-224.66 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-307.05 USD (12)
Wachstum pro Monat :
-10.94%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
138.35 USD
Maximaler:
557.19 USD (21.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.90% (557.19 USD)
Kapital:
6.98% (212.18 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 97
XAUUSD 91
ETHUSD 57
EURUSD 7
GBPUSD 4
XAGUSD 3
AUDUSD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD -539
XAUUSD 491
ETHUSD 10
EURUSD -25
GBPUSD 23
XAGUSD -38
AUDUSD -19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD -2.3M
XAUUSD 226K
ETHUSD -49K
EURUSD -209
GBPUSD 270
XAGUSD -521
AUDUSD -154
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +176.05 USD
Schlechtester Trade: -53 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +299.54 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -224.66 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real2
1.54 × 218
XMGlobal-MT5 13
6.50 × 24
Exness-MT5Real26
17.78 × 23
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.28 19:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 03:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 16:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 05:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.10 10:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.33% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 08:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
RSI
30 USD pro Monat
-1%
0
0
USD
2.9K
USD
37
0%
261
41%
36%
0.96
-0.37
USD
17%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.