シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / RSI
Van Giap Le

RSI

Van Giap Le
レビュー0件
信頼性
37週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 2%
Exness-MT5Real26
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
255
利益トレード:
108 (42.35%)
損失トレード:
147 (57.65%)
ベストトレード:
176.05 USD
最悪のトレード:
-53.43 USD
総利益:
2 463.17 USD (3 391 488 pips)
総損失:
-2 463.82 USD (5 495 942 pips)
最大連続の勝ち:
12 (299.54 USD)
最大連続利益:
299.54 USD (12)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
35.01%
最大入金額:
16.49%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
-0.00
長いトレード:
246 (96.47%)
短いトレード:
9 (3.53%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
-0.00 USD
平均利益:
22.81 USD
平均損失:
-16.76 USD
最大連続の負け:
16 (-224.66 USD)
最大連続損失:
-305.46 USD (11)
月間成長:
-8.03%
年間予想:
-97.42%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
138.35 USD
最大の:
557.19 USD (21.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.90% (557.19 USD)
エクイティによる:
6.98% (212.18 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 95
XAUUSD 91
ETHUSD 53
EURUSD 7
GBPUSD 4
XAGUSD 3
AUDUSD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD -501
XAUUSD 491
ETHUSD 68
EURUSD -25
GBPUSD 23
XAGUSD -38
AUDUSD -19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD -2.3M
XAUUSD 226K
ETHUSD -45K
EURUSD -209
GBPUSD 270
XAGUSD -521
AUDUSD -154
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +176.05 USD
最悪のトレード: -53 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +299.54 USD
最大連続損失: -224.66 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real2
1.54 × 218
XMGlobal-MT5 13
6.50 × 24
Exness-MT5Real26
17.78 × 23
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
レビューなし
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 03:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 16:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 05:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.10 10:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.33% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 08:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
