- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
255
利益トレード:
108 (42.35%)
損失トレード:
147 (57.65%)
ベストトレード:
176.05 USD
最悪のトレード:
-53.43 USD
総利益:
2 463.17 USD (3 391 488 pips)
総損失:
-2 463.82 USD (5 495 942 pips)
最大連続の勝ち:
12 (299.54 USD)
最大連続利益:
299.54 USD (12)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
35.01%
最大入金額:
16.49%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
-0.00
長いトレード:
246 (96.47%)
短いトレード:
9 (3.53%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
-0.00 USD
平均利益:
22.81 USD
平均損失:
-16.76 USD
最大連続の負け:
16 (-224.66 USD)
最大連続損失:
-305.46 USD (11)
月間成長:
-8.03%
年間予想:
-97.42%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
138.35 USD
最大の:
557.19 USD (21.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.90% (557.19 USD)
エクイティによる:
6.98% (212.18 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|95
|XAUUSD
|91
|ETHUSD
|53
|EURUSD
|7
|GBPUSD
|4
|XAGUSD
|3
|AUDUSD
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|-501
|XAUUSD
|491
|ETHUSD
|68
|EURUSD
|-25
|GBPUSD
|23
|XAGUSD
|-38
|AUDUSD
|-19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-2.3M
|XAUUSD
|226K
|ETHUSD
|-45K
|EURUSD
|-209
|GBPUSD
|270
|XAGUSD
|-521
|AUDUSD
|-154
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +176.05 USD
最悪のトレード: -53 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +299.54 USD
最大連続損失: -224.66 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 42
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real2
|1.54 × 218
|
XMGlobal-MT5 13
|6.50 × 24
|
Exness-MT5Real26
|17.78 × 23
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
2%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
37
0%
255
42%
35%
0.99
-0.00
USD
USD
17%
1:100