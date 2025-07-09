SegnaliSezioni
Van Giap Le

RSI

Van Giap Le
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 7%
Exness-MT5Real26
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
142
Profit Trade:
68 (47.88%)
Loss Trade:
74 (52.11%)
Best Trade:
128.04 USD
Worst Trade:
-53.43 USD
Profitto lordo:
1 273.73 USD (2 587 533 pips)
Perdita lorda:
-1 116.99 USD (3 969 585 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (299.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
299.54 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
39.59%
Massimo carico di deposito:
16.49%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.42
Long Trade:
142 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
1.10 USD
Profitto medio:
18.73 USD
Perdita media:
-15.09 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-305.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-305.46 USD (11)
Crescita mensile:
-0.57%
Previsione annuale:
-6.92%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
61.65 USD
Massimale:
377.63 USD (14.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.25% (377.63 USD)
Per equità:
6.98% (212.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 69
XAUUSD 39
ETHUSD 24
EURUSD 4
GBPUSD 4
XAGUSD 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -276
XAUUSD 227
ETHUSD 186
EURUSD 12
GBPUSD 23
XAGUSD -15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -1.5M
XAUUSD 152K
ETHUSD 338
EURUSD 216
GBPUSD 270
XAGUSD -291
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +128.04 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +299.54 USD
Massima perdita consecutiva: -305.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real2
1.54 × 218
XMGlobal-MT5 13
6.50 × 24
Exness-MT5Real26
17.78 × 23
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
2025.07.14 05:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.10 10:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.33% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 08:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
RSI
7%
0
0
USD
3.2K
USD
24
0%
142
47%
40%
1.14
1.10
USD
12%
1:100
