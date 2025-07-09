- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
142
Profit Trade:
68 (47.88%)
Loss Trade:
74 (52.11%)
Best Trade:
128.04 USD
Worst Trade:
-53.43 USD
Profitto lordo:
1 273.73 USD (2 587 533 pips)
Perdita lorda:
-1 116.99 USD (3 969 585 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (299.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
299.54 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
39.59%
Massimo carico di deposito:
16.49%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.42
Long Trade:
142 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
1.10 USD
Profitto medio:
18.73 USD
Perdita media:
-15.09 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-305.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-305.46 USD (11)
Crescita mensile:
-0.57%
Previsione annuale:
-6.92%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
61.65 USD
Massimale:
377.63 USD (14.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.25% (377.63 USD)
Per equità:
6.98% (212.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|69
|XAUUSD
|39
|ETHUSD
|24
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|4
|XAGUSD
|2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-276
|XAUUSD
|227
|ETHUSD
|186
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|23
|XAGUSD
|-15
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-1.5M
|XAUUSD
|152K
|ETHUSD
|338
|EURUSD
|216
|GBPUSD
|270
|XAGUSD
|-291
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +128.04 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +299.54 USD
Massima perdita consecutiva: -305.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
Exness-MT5Real5
|0.00 × 42
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
Exness-MT5Real2
|1.54 × 218
XMGlobal-MT5 13
|6.50 × 24
Exness-MT5Real26
|17.78 × 23
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
7%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
24
0%
142
47%
40%
1.14
1.10
USD
USD
12%
1:100