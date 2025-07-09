SeñalesSecciones
Van Giap Le

RSI

Van Giap Le
0 comentarios
Fiabilidad
37 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 2%
Exness-MT5Real26
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
255
Transacciones Rentables:
108 (42.35%)
Transacciones Irrentables:
147 (57.65%)
Mejor transacción:
176.05 USD
Peor transacción:
-53.43 USD
Beneficio Bruto:
2 463.17 USD (3 391 488 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 463.82 USD (5 495 942 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (299.54 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
299.54 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
35.01%
Carga máxima del depósito:
16.49%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
-0.00
Transacciones Largas:
246 (96.47%)
Transacciones Cortas:
9 (3.53%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
-0.00 USD
Beneficio medio:
22.81 USD
Pérdidas medias:
-16.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-224.66 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-305.46 USD (11)
Crecimiento al mes:
-7.65%
Pronóstico anual:
-92.82%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
138.35 USD
Máxima:
557.19 USD (21.16%)
Reducción relativa:
De balance:
16.90% (557.19 USD)
De fondos:
6.98% (212.18 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 95
XAUUSD 91
ETHUSD 53
EURUSD 7
GBPUSD 4
XAGUSD 3
AUDUSD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD -501
XAUUSD 491
ETHUSD 68
EURUSD -25
GBPUSD 23
XAGUSD -38
AUDUSD -19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD -2.3M
XAUUSD 226K
ETHUSD -45K
EURUSD -209
GBPUSD 270
XAGUSD -521
AUDUSD -154
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real2
1.54 × 218
XMGlobal-MT5 13
6.50 × 24
Exness-MT5Real26
17.78 × 23
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
No hay comentarios
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 03:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 16:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 05:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.10 10:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.33% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 08:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.