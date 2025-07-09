- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
255
Transacciones Rentables:
108 (42.35%)
Transacciones Irrentables:
147 (57.65%)
Mejor transacción:
176.05 USD
Peor transacción:
-53.43 USD
Beneficio Bruto:
2 463.17 USD (3 391 488 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 463.82 USD (5 495 942 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (299.54 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
299.54 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
35.01%
Carga máxima del depósito:
16.49%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
-0.00
Transacciones Largas:
246 (96.47%)
Transacciones Cortas:
9 (3.53%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
-0.00 USD
Beneficio medio:
22.81 USD
Pérdidas medias:
-16.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-224.66 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-305.46 USD (11)
Crecimiento al mes:
-7.65%
Pronóstico anual:
-92.82%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
138.35 USD
Máxima:
557.19 USD (21.16%)
Reducción relativa:
De balance:
16.90% (557.19 USD)
De fondos:
6.98% (212.18 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|95
|XAUUSD
|91
|ETHUSD
|53
|EURUSD
|7
|GBPUSD
|4
|XAGUSD
|3
|AUDUSD
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|-501
|XAUUSD
|491
|ETHUSD
|68
|EURUSD
|-25
|GBPUSD
|23
|XAGUSD
|-38
|AUDUSD
|-19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|-2.3M
|XAUUSD
|226K
|ETHUSD
|-45K
|EURUSD
|-209
|GBPUSD
|270
|XAGUSD
|-521
|AUDUSD
|-154
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +176.05 USD
Peor transacción: -53 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +299.54 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -224.66 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 42
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real2
|1.54 × 218
|
XMGlobal-MT5 13
|6.50 × 24
|
Exness-MT5Real26
|17.78 × 23
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
2%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
37
0%
255
42%
35%
0.99
-0.00
USD
USD
17%
1:100